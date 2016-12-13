TUV南德获中国光伏行业最具创新力与卓越服务商荣耀

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 全球领先的第三方检测认证服务供应商TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）继连续两年荣获“中国光伏品牌排行榜三方服务品牌价值第一名”后，于近日再次收获喜讯，上榜“PV TOP 50 2016中国光伏行业最具创新力企业50强”榜单并将“2016年年度中国光伏行业最具创新力与卓越服务商”双项荣誉揽入怀中。截止至2016年12月初，在全球范围内，TUV SUD已为超过20GW 的光伏电站提供技术服务。而在中国就占据了其中超过15GW 的光伏电站提供技术服务。对于品质的执着追求以及为光伏产业做出的突出贡献，让TUV SUD的品牌不断赢得行业的认可及至高荣誉。



TUV SUD收获中国光伏行业最具创新力企业与卓越服务商双项荣耀

2016年上半年，受“6·30” 国内光伏市场“抢装潮”的拉动，中国光伏产业延续了全面回暖的发展态势，主要光伏产品产量大幅提升，企业的产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步。2016年下半年，国内市场依然保持强劲发展势头，领跑者项目、2016年项目、扶贫和分布式项目将带动光伏市场快速发展，预计全年将有望达到30GW。10月12日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏在2015光伏领袖峰会上传递信息，“‘十三五’光伏规划要继续保持较快发展，尤其要扩大分布式规模，并重点提高转换效率、降低成本，提高全产业链竞争力，加速推动产业创新。”光伏企业唯有通过创新驱动，才能通过产品差异化取得竞争优势。

“‘PV TOP 50’2016中国光伏行业最具创新力企业50强榜单”于2016年11月29日在上海正式发布。该榜单是由光伏产业网发起，中国智能光伏产业联盟协办，行业主流媒体共同参与，联合行业协会、科研机构等共同承办。旨在鼓励光伏行业企业充分发挥积极性和创造性，增强市场竞争力，推动国内光伏产业持续创新和技术进步。此次，TUV SUD一举摘下最具创新力与卓越服务商双重荣耀，证明TUV SUD作为第三方服务商所提供的服务赢得了光伏市场的高度认可。

作为最早进入光伏电站测试、评估、认证的国际第三方认证机构，TUV SUD将欧洲光伏应用市场成熟的质量管控经验带入中国市场。TUV SUD的第三方测试与技术尽职调查将帮助EPC管控关键设备风险、优化与规范施工以及界定责任；帮助业主获得成本与收益分析、设定质量规范、实现风险管控；帮助基金寻找优质电站、保障投资收益、实现风险管控、降低成本；帮助保险机构进行风险评估与分析。目前，TUV SUD还能提供选址评估、发电量预测评估、设计评估、关键合同及招标文件评估、关键设备质量管控、施工管控、验收检查与测试、性能评估、运维评估等方面的高品质服务。

2016年标志着TUV南德意志集团成立150周年，作为一家优质、安全和可靠的专业测试、检验、审核、认证、培训和知识服务解决方案提供商。自1866年起，集团始终致力于保护人类、财产和环境安全，避免新型未知技术带来的风险。TUV南德意志集团总部位于德国慕尼黑，在全球超过850个地方设立了办事处。TUV南德意志集团拥有24,000多名活跃于各自领域的权威专家。TUV南德意志集团旨在通过综合完善的一站式服务，助全球客户提高生产和运营效率、降低成本、控制风险。如今，TUV南德意志集团继续面向未来，塑造质量、安全和可持续性行业领域的“下一代行业惯例”。

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