翰昂系统加速在华发展，积极拓展工程技术能力

新近落成的中国工程技术中心将聚焦工程技术应用，满足在华汽车制造商发展需求

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 全球领先的汽车热管理解决方案供应商翰昂系统（KS：018880）在上海成立工程技术中心，旨在提升技术实力，从而为在华的汽车制造商提供更优质的服务。

该工程技术中心坐落于上海市松江区，占地面积3,612平方米，将为中国汽车制造商以及在华运营的国际汽车制造商提供应用工程技术和系统评估技术支持。

“中国是翰昂系统的重要市场，而为客户发展提供支持是我们的首要任务，” 翰昂系统总裁兼首席执行官李仁荣先生 (In Young Lee) 表示，“我们很高兴能在上海建立这一全新的工程技术中心，以充分发挥本土专业技术与测试能力优势，为广大汽车制造商提供支持，满足中国汽车市场日益增长的需求。”

中国工程技术中心还配备有最先进的实验设备，能在室内提供设计验证、产品验证和流程测试等服务。其中，特殊能力测试包括噪声、振动和不平顺性（NVH）评估；空气处理性能以及采暖、通风和空气调节模块的耐久性测试；以及针对电动车辆的热系统组件测试。

“翰昂系统具有极佳的技术优势，通过提供专为新能源汽车结构研发并已成功应用于国际汽车制造的一系列产品，为中国新能源汽车（NEV）发展提供支持，”翰昂系统首席技术官洪光泽博士（Dr. Kwangtaek Hong）表示，“全新的工程技术中心验证了公司致力于支持中国市场和新能源汽车发展的重要承诺和决心。”

目前，翰昂系统正着手将其上海技术人员从现有基地迁至约25公里外的松江区新工程技术中心，该中心能根据业务发展和客户需求提供更多额外的资源以支持业务增长。

中国工程技术中心是翰昂系统14个工程技术中心之一，由公司四大全球技术中心提供支持。这四大全球技术中心分别位于韩国大田、德国克彭、捷克新伊钦和美国密歇根州范布伦镇，负责先进技术开发、核心产品研发以及新技术全球标准制定等工作。

关于翰昂系统

翰昂系统是汽车热管理解决方案全线产品供应商，其产品包括暖通空调、压缩机、动力系统冷却、流体输送以及常规和适用于电动、混合动力和燃料电池车辆热系统的热管理和排放解决方案等。公司在20个国家设立了40处制造基地，由其四所全球性技术中心提供支持，员工总数超过16,500人。欲知更多公司相关信息，敬请访问：hanonsystems.com。