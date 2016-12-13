CrossFlow互联数据成银行迎战双十一、双十二的黑科技

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年“双十一”刚刚结束，“双十二”又如约而至。这些购物狂欢节不但是对电商的大考，也是对银行IT系统的大考。在短时间内交易量猛增的极端场景下，银行为了保证每位用户能顺利完成订单支付，必须保证IT系统安全稳定地运行。

在金融、证券、运营商等行业，天旦的业务性能管理产品（BPC）和网络性能管理产品（NPM）每天保障着百亿笔交易的顺利达成。尤其是最近几年直接参与银行客户的“双十一”IT重保工作，天旦深切了解到内外环境变化为银行业带来的挑战，也看到新技术对银行信息化和业务运行的推动。

“双十一”“双十二”常态化

在天旦产品管理副总裁贺晓麟看来，“双十一”对于银行而言首先是容量规划方面的巨大挑战，“因为原来的IT系统都是为日常运行情况来设计的，‘双十一’时的巨量交易相当于要求一辆平时跑100公里时速的汽车突然要提速到300公里，银行需要为这种极端场景提前做好充分准备。由于‘双十一’期间银行交易量非常大，很有可能超过系统的容量上限，哪怕有应急预案都不知道到底是哪一个环节出了问题，该启动哪个预案。”

2009年是“双十一”出现的第一年，银行还没有预计到交易量会达到什么规模，将给系统带来什么样的压力。随着“双十一”成为每年一次的大考，银行业给予极大重视。今年，“双十一”进入第八年，大多数银行已经可以充分应对了。

与此同时，“双十二”、“银联62节”等活动陆续出现，类似“双十一”的考验对银行而言已经常态化，每次都是对IT系统的挑战。贺晓麟表示，如今无论是电商还是银行自己都会经常搞营销活动，对于银行的科技部门来说，这些活动的交易量没有“双十一”那么大，但是单一时刻单点交易量依旧很大，并且没有长期准备的时间，这将考验各个银行实际的IT运维能力。“这个时候CrossFlow互联数据会发挥很大价值。现在我们看到一些银行客户的业务百花齐放，新业务不断上线，所以‘快’就变成最最重要的了。如果只能有一个字概括CrossFlow互联数据的价值，那就是‘快’，包括建设快、用户使用快、产生价值快。同时互联数据还有一大优势就是获取信息对正在运行的高负载系统没有任何影响。不会在‘双十一’、‘双十二’的业务高峰时期，依然占用宝贵的服务器资源，影响性能。”

对互联数据从陌生到信赖

天旦的BPC和NPM产品将网络真实数据作为数据源，经处理后呈现出CrossFlow互联数据。贺晓麟亲身经历了银行对互联数据从陌生到认同信赖的过程。“五年以前，我们做第一版BPC和NPM产品的时候，用户的疑问在于这东西到底行不行？因为用互联数据来分析性能这件事，对当时的用户来讲是匪夷所思的‘黑科技’，自然的做法是让系统日志报告问题。”

系统日志是为排错而设计的，以前，银行认为一个完善的应用系统应该由日志来报告问题，然而这在实际运行中并不可行。第一个原因是银行的开发中心以开发业务系统为核心目标，而日志属于运维需求。随着系统上线速度越来越快，开发中心没有足够精力满足运维方面的开发需求。另外，很多软件是外购的，如果原本没有这个功能，让供应商再进行开发是有难度的。第二个原因是一个业务系统通常不是由一个团队开发，并且每个开发人员都有自己的做法，这造成数据的格式不统一。当需要定位每个节点的状况时，有些节点的信息是无法获得的。第三点，如果业务系统陷入无法响应的状态，想报问题也报不出来，这是极端场景下可能遇到的问题。

从日志数据到互联数据是一次技术升级，贺晓麟解释说：“银行对于高质量的数据的需求非常旺盛。今天，所有数据都流转在一个个网络结点里，所有东西都会联网。联网就会产生一种数据，叫网络真实数据（Wire Data），它使用的是一种计算机之间的通讯和内容交换方式，非常难以理解。天旦做的事情就是翻译这些数据，最后变成能够被识别的一条一条的记录。这样的从网络真实数据里面来，经过加工提炼的东西我们称之为CrossFlow互联数据。互联数据的采集和加工对现有业务系统没有任何影响，也不需要业务系统做改造。但是它可以最实时、全面、客观的反映各业务系统的运行情况。听起来非常的‘黑科技’。”

贺晓麟介绍，五年前各银行和金融机构对于互联数据的观念差别挺大，当时只有少数在IT运维上走得比较靠前的银行和金融机构，别的路已经尝试过并且效果不佳，他们认同只有用互联数据才有机会做好系统性能分析。而现在各家对互联数据价值的认同已经没有差别。

CrossFlow互联数据的两重价值

银行以安全稳定的运行、受控合法的使用为第一要务，对于系统稳定性和数据准确性的追求都是极致的，因而银行在IT方面的要求比其他行业更为严苛。同时，最近几年受经济下行的影响，银行经营压力变大，需要提高效率、降低成本；另一方面，互联网公司使用技术的方式和技术更迭速度也引发银行思考如何更好地使用技术推动力。

银监会发布的《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》中提出，要推进大数据应用，全面提升数据治理与数据服务能力。贺晓麟认为，数据应用分两方面，一个是解决银行安全生产的问题，另一个是推动业务发展，CrossFlow互联数据对IT运维和业务都具有巨大价值。

在系统越来越庞杂，效率要求越来越高的现实状况下，实现“运维自动化”成为银行的一个目标。CrossFlow互联数据所产生的一些结果就是运维自动化中很重要的一环，告诉用户系统哪里出现问题，经过处置后问题有没有得到解决。CrossFlow互联数据还可以反映用户的行为，这在银行传统的数据库中是没有记录的。通过对用户行为进行分析，挖掘用户的潜在需求，将为银行创造更多业务机会，比如精准营销等等。进而还帮助银行利用互联数据实现实时风险管理，将有助于银行达成稳健经营的目标，这些都是CrossFlow互联数据对业务的价值。

天旦的用户南京银行是国内最大的区域性银行，其IT系统随着业务的快速发展正面临着风险控制、预警机制等巨大的内外部压力。南京银行不仅将十多套业务系统部署在天旦BPC产品上，而且通过天旦的API与行内风控平台对接，为南京银行的风控业务提供CrossFlow互联数据，作为实时的数据指标依据。让风险控制从“T+1”升级到“T+0”，缓解了因为数据时滞而带来的风控瓶颈。项目上线运行以来，有效地帮助南京银行实现了业务和科技之间的融合。



天旦的部分用户

几年来，不论是应对新场景下的挑战，还是银行为适应内外部环境而进行的业务拓展和信息化建设，CrossFlow互联数据在其中发挥着积极的作用。时至今日，CrossFlow互联数据的价值已经在近百家银行、证券和金融机构使用，成为金融行业的共识。