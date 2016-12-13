梅开二度 萤石双十二再获品牌、单店两项销量第一

杭州2016年12月13日电 /美通社/ -- 随着“双十二”年终盛典帷幕落下，2016年的大型电商狂欢活动也暂告一段落。曾在双十一当天包揽天猫安防监控行业品牌、单店、单品三项冠军的萤石网络，双十二期间再次捧得天猫+淘宝网络摄像机类目品牌、单店销量的双料冠军。

双十二当天，在竞争激烈、品牌繁多的网络摄像机类目，萤石品牌销量独占鳌头。根据淘宝官方数据显示：天猫+淘宝网络摄像机类目中，萤石品牌销量位列第一，萤石天猫官方旗舰店位列单店销量第一。

作为民用安防和视频应用的先行者，萤石一直致力于为家庭、个人和小微企业用户提供可视化安全为基础的关爱、沟通、分享服务。萤石业务涵盖萤石云视频 APP、萤石云视频服务平台、电商和社区门户、直播业务，以及系列互联网产品（互联网摄像机、无线传感器、无线路由器、运动型摄像机、硬盘录像机、智能锁、云存储）等。萤石旗下多款互联网硬件产品一直都是电商平台的“宠儿”，许多消费者选择萤石网络摄像机产品用于远程看家看店、守护老人孩子与宠物。双十二活动期间，消费者的热情不减，萤石产品销量遥遥领先于网络摄像机类目其他产品，萤石品牌顺利登顶销量排行榜首，萤石官方旗舰店的销量则打破了历年双十二的纪录，较2015年同比增长了三倍，独占行业鳌头。



萤石的全新云台摄像机C6T

相较于其他电商节，“双十二”的众多消费者更加理性，更加注重品牌口碑、产品质量、技术实力与售后服务。萤石网络多年以来一直以卓越的产品品质著称，对于产品品质有着堪称严苛的追求。“双十二”期间，萤石的线上主打产品既囊括了经典款“常青树”C2C、C3C 系列互联网摄像机、运动相机和家用探测器系列，也有全新推出的“生力军”C6H、C6T、C5C 等新品。

凭借差异化的型号配置、业界领先的产品实力以及完善的配套服务，萤石品牌收获了诸多来自线上线下多平台用户的“好评”与“点赞”。在摘得一个又一个销售冠军的同时，萤石将继续坚持质量第一、用户至上的原则，不忘初心，继续追求科技创新，优化用户体验，提升产品品质，用更优秀的产品回馈每一位与萤石“一路同行”的消费者。