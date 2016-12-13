第六届中国酒店科技（西部）论坛将于2017年1月3日在成都举行

成都2016年12月13日电 /美通社/ -- 随着经济的不断发展，旅游市场日益活跃。酒店供给方的推陈出新，酒店产品也呈现出不断升级的趋势，不仅是产品业态多元化：奢华酒店、民宿、文化创意酒店、精品酒店等等不断在市场中亮相，由此也充分说明人们基于生活方式的消费体验的要求也越来越高。随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、机器认知、语音识别等为代表的新一代信息技术风起云涌，酒店业从销售到运营，从工程到IT，从产品到设计，可以说是处在了“风口”上。酒店业如何在多变的市场中，在科技不断更新升级的背景下紧跟时代步伐是非常必要的。第六届中国酒店科技（西部）论坛暨智慧酒店互联网营销大会将于2017年1月3日举行，以“科技驱动变革，智慧创造未来”为主题邀请酒店业精英进行交流与讨论。

【主办单位】

环球（中国）旅游投资论坛中心

中国（四川）智慧酒店联盟

【协办单位】

中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会

金玫瑰国际酒店联盟

四川省旅游酒店女总经理协会

成都旅游饭店协会

亚太酒店筹建联盟

中国文化创意酒店联盟

《酒店职业经理人》杂志

【论坛主题】

创新驱动变革 智慧启迪未来

【网络直播】

新浪商业地产

【参与对象】

旅游地产商、商业地产公司、酒店业主、酒店集团、单体酒店、投融资机构、建筑及室内设计机构、科技公司、互联网公司、咨询顾问机构

【时间】

2017年1月3日

【接待酒店】

成都西藏饭店

【主要议题】

《GTI大视野》

从奢华-高端-中端-低端、从民宿-客栈-主题

-如何在在多变的乱象中理清思路、看到机会

从奢华-高端-中端-低端、从民宿-客栈-主题 -如何在在多变的乱象中理清思路、看到机会 《GTI挑战》

在酒店数量不断增长、人才短缺、人力资本上升的背景下，酒店运营压力剧增，还有更科学的运营模式和成熟运营模块运用吗？

-酒店运营如何借助科技提升效率和收益

在酒店数量不断增长、人才短缺、人力资本上升的背景下，酒店运营压力剧增，还有更科学的运营模式和成熟运营模块运用吗？ -酒店运营如何借助科技提升效率和收益 《GTI思维》

从前期产品顶层设计，到后期营销产品包装、组合售卖，酒店产品经理如何把脉消费者的节凑推陈出新？

-从多维度审视，如何做好酒店产品经理

从前期产品顶层设计，到后期营销产品包装、组合售卖，酒店产品经理如何把脉消费者的节凑推陈出新？ -从多维度审视，如何做好酒店产品经理 《GTI评论》

渠道、会员，线上、线下，新时代下，酒店营销该何去何从？

-酒店自身如何建立健康的营销生态圈

渠道、会员，线上、线下，新时代下，酒店营销该何去何从？ -酒店自身如何建立健康的营销生态圈 《GTI工匠》

从酒店规划设计起，往往决定的酒店的DNA，筹建如何更专业？

-酒店筹建如何为创造优良基因

【论坛部分嘉宾】