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第六届中国酒店科技（西部）论坛将于2017年1月3日在成都举行

2016年12月13日 15:06 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年12月13日电 /美通社/ -- 随着经济的不断发展，旅游市场日益活跃。酒店供给方的推陈出新，酒店产品也呈现出不断升级的趋势，不仅是产品业态多元化：奢华酒店、民宿、文化创意酒店、精品酒店等等不断在市场中亮相，由此也充分说明人们基于生活方式的消费体验的要求也越来越高。随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、机器认知、语音识别等为代表的新一代信息技术风起云涌，酒店业从销售到运营，从工程到IT，从产品到设计，可以说是处在了“风口”上。酒店业如何在多变的市场中，在科技不断更新升级的背景下紧跟时代步伐是非常必要的。第六届中国酒店科技（西部）论坛暨智慧酒店互联网营销大会将于2017年1月3日举行，以“科技驱动变革，智慧创造未来”为主题邀请酒店业精英进行交流与讨论。

【主办单位】

  • 环球（中国）旅游投资论坛中心
  • 中国（四川）智慧酒店联盟

【协办单位】

  • 中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会
  • 金玫瑰国际酒店联盟
  • 四川省旅游酒店女总经理协会
  • 成都旅游饭店协会
  • 亚太酒店筹建联盟
  • 中国文化创意酒店联盟
  • 《酒店职业经理人》杂志

【论坛主题】

  •  创新驱动变革 智慧启迪未来

【网络直播】

  • 新浪商业地产

【参与对象】

  • 旅游地产商、商业地产公司、酒店业主、酒店集团、单体酒店、投融资机构、建筑及室内设计机构、科技公司、互联网公司、咨询顾问机构

【时间】

  • 2017年1月3日

【接待酒店】

  • 成都西藏饭店

【主要议题】

  • 《GTI大视野》
    从奢华-高端-中端-低端、从民宿-客栈-主题
    -如何在在多变的乱象中理清思路、看到机会
  • 《GTI挑战》
    在酒店数量不断增长、人才短缺、人力资本上升的背景下，酒店运营压力剧增，还有更科学的运营模式和成熟运营模块运用吗？
    -酒店运营如何借助科技提升效率和收益
  • 《GTI思维》
    从前期产品顶层设计，到后期营销产品包装、组合售卖，酒店产品经理如何把脉消费者的节凑推陈出新？
     -从多维度审视，如何做好酒店产品经理
  • 《GTI评论》
    渠道、会员，线上、线下，新时代下，酒店营销该何去何从？
    -酒店自身如何建立健康的营销生态圈
  • 《GTI工匠》
    从酒店规划设计起，往往决定的酒店的DNA，筹建如何更专业？
    -酒店筹建如何为创造优良基因

【论坛部分嘉宾】

  • 四川省旅游酒店女总经理协会会长李桂琴女士
  • 成都旅游饭店协会会长安茂成先生
  • 中国旅游研究院副研究员杨洪浩先生
  • 中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会秘书长凌新建先生
  • 四川省技术创新促进会常务会长杜纯文先生
  • 四川省旅游信息化与应用促进会执行会长冷奇君先生
  • 环球（中国）旅游投资论坛中心秘书长李建军先生
  • 四川大学旅游学院教授李原先生
  • 中国（四川）智慧酒店联盟常务理事长、四川旅游学院教授张华先生
  • 成都理工大学旅游与城乡规划学院教授肖晓女士
  • 石基副总裁、杭州西软公司总经理王敏敏女士
  • 四川七维文化旅游股份有限公司总经理龚宇先生
  • 迪阁瑞酒店集团总裁陈伟先生
  • 柏栎酒店管理集团中国区 CEO 华德明先生
  • 原乡度假酒店品牌创始人杨诗兵先生
  • 君颐酒店集团执行总裁陈耿先生
  • 四川怡家酒店集团总经理朱建伦先生
  • 酒店哥 CEO 葛健先生
  • 城市名人酒店集团运营总经理庄文金先生
  • 岷山集团营销中心总经理凌凌女士
  • 南京金陵酒店管理有限公司工程技术部机电经理任乾坤先生
  • 上海锦江国际成都项目工程总监晋良成先生
  • 成都三峡豪生大酒店副总经理王直翔先生
  • 成都凯宾斯基饭店工程总监彭杰先生
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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