2016中国PE/VC行业评选颁奖典礼盛大举行

暨2016中国PE/VC行业评选结果发布

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年12月10日晚，由中国股权投资基金协会、北京股权投资基金协会、财新传媒和财新智库联合主办的“星云之夜 -- 2016年中国PE/VC行业评选颁奖典礼”在北京香格里拉饭店盛大举行。

经过前期的推荐提名、信息确认、评委会评选等阶段，此次2016中国PE/VC行业评选产生的2016年中国私募股权投资机构二十强、2016年中国创业投资机构二十强、2016年中国天使投资机构十强、2016年中国母基金十强、2016年中国并购基金十强、2016年中国（PE/VC支持）最佳中介服务机构十强、2016年中国股权投资行业杰出青年投资人、2016年中国股权投资支持双创发展最活跃区域等八个奖项在颁奖典礼上逐一揭晓。

以下是评选榜单（排名不分先后，按照首字母拼音顺序排列）：

2016中国私募股权投资机构二十强

IDG资本、淡马锡投资、鼎晖创新与成长基金、复星资本、高盛集团、光大控股、硅谷天堂、国开金融、弘毅投资、厚朴投资、九鼎投资、凯雷投资集团、尚珹资本、首钢基金、中国文化产业投资基金、中金佳成、中金甲子、中科招商集团、中信产业基金、中信资本

2016中国创业投资机构二十强

IDG资本、北极光创投

达晨创投、德同资本

鼎晖创新与成长基金、东方富海

红杉资本中国基金、湖南高新创投

基石资本、金沙江创投

经纬中国、君联资本

启迪创投、清控银杏

软银中国、赛富资本

深创投、信中利资本

元禾控股、源星资本

2016中国天使投资机构十强

安芙兰资本、创新工场、洪泰基金、联想之星、零一创投、梅花天使创投、启迪之星、险峰长青、英诺天使基金、真格基金

2016中国母基金十强

LGT资本、歌斐资产、硅谷银行、前海母基金、首钢基金、宜信财富母基金、亦庄国投、元禾控股、中关村创投、紫荆资本

2016中国并购基金十强

渤海华美、高盛集团、光大控股、弘毅投资、金信资本、信中利资本、亦庄国投、云月投资、中信产业基金、中信资本

2016中国（PE/VC支持）中介服务机构十强

安永中国、北京大成律师事务所、毕马威中国、大信税务师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所、方达律师事务所、环球律师事务所、金杜律师事务所、君合律师事务所、普华永道

2016年中国股权投资行业杰出青年投资人

陈丹 信中利资本 执行总裁/高级合伙人

邓亮 深圳市创新投资集团 执行总经理

韩再武 基石资本 管理合伙人

黄国强 东方富海 合伙人

黄汐强 中银浙商产业基金 投资总监

姬连强 文化中心基金总裁

计越 红杉资本中国基金 合伙人

李骁军 IDG资本资深合伙人

梁国忠 中金甲子 董事长兼CEO

林旭初 广州基金总经理、城发基金董事长

刘维 联想之星 合伙人

刘星 红杉资本中国基金 合伙人

唐雪峰 亦庄产投、屹唐资本 总经理

王广宇 华软资本 董事长

谢方 鼎晖创新与成长基金 董事总经理

严彬 北极光创投 合伙人

殷哲 歌斐资产 创始合伙人、CEO

游文丽 首钢基金 董事总经理

周伟丽 安芙兰资本 董事长

朱天宇 蓝驰创投 合伙人

2016年中国股权投资支持双创发展最活跃区域

北京市海淀区

此外，为了感谢业内投资机构及专业人士对协会工作的大力支持，颁奖典礼现场还为支持协会工作的机构代表颁发了协会聘书。以下是名单。

2016年中国股权投资行业自律规范特聘专家团队

陈标冲 金诚同达律师事务所

陈瑱 方达律师事务所

陈新 谢尔曼·思特灵律师事务所

龚牧龙 金杜律师事务所

古军华 毕马威中国

郝玉强 柯杰律师事务所

黄海 环球律师事务所

柳宇华 奋迅律师事务所

魏瑛玲 君合律师事务所

2016年北京股权投资基金协会特聘优秀讲师

陈 丹 信中利资本

邓 锋 北极光创投

范 辉 易科资本

郝雅静 华软资本

廖梓君 君盛投资

李 莹 基石资本

任 溶 万马资本

施国敏 华盖资本

唐雪峰 亦庄产投

王军峰 复朴资本

温 锋 招商致远资本

吴海心 安芙兰资本

吴 舸 德富资本

杨建新 厚生投资

游文丽 首钢基金

张兰丁 矽亚投资

张文泽 江铜有邻