第八届全球PE北京论坛成功举办

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年12月10日，由中国股权投资基金协会、北京市金融工作局、北京市海淀区人民政府、北京股权投资基金协会联合主办的“第八届全球PE北京论坛”在北京香格里拉饭店隆重举办。



第八届全球PE北京论坛成功举办

论坛开幕式由中国股权投资基金协会副会长、北京股权投资基金协会副会长熊焰主持，并由中国股权投资基金协会会长邵秉仁；北京市金融工作局党组书记、局长霍学文；北京市海淀区区长助理温琤致辞。全国社会保障基金理事会副理事长王忠民、国家发展改革委副秘书长范恒山、国际货币基金组织前副总裁朱民、中投公司副总经理祁斌、全球新兴市场股权投资协会主席兼 CEO Robert W. van Zwieten、协会第八届轮值主席暨北极光创投创始人、董事总经理邓锋等随后分别发表主题演讲。此外，协会文化投资专业委员会、LP 专业委员会分别在论坛上进行了揭牌仪式。

随后，北京股权投资基金协会轮值主席、北极光创投创始人兼董事总经理邓锋代表协会发布了《中国股权投资基金手册》（2016年版）。鉴于股权投资基金的非公开性质及其与证券投资基金的明显差异，政府只能对股权投资基金采取有限监管的方式，行业自律仍然是股权投资基金行业健康发展的关键基础。为完善行业自律体系、推动行业健康发展，中国股权投资基金协会自2011年起专门组织业界专家队伍，编撰出版《中国股权投资基金行业指导原则》和《中国股权投资基金手册》，并在2012年和2014年分别进行了第一次和第二次修订。最近两年里，股权投资行业从监管政策到国内外市场环境均发生了不少的变化，监管政策趋于严格、行业内募资趋势、投资策略和退出渠道均发生结构性变化。整体而言，股权投资行业野蛮生长时代结束，向着更专业、成熟的阶段发展。在这样的背景下，基金手册2016年版修订全面收录了包括行业指导原则、基金架构图、核心法律文本要点、最佳实践指导原则、税务考虑要点、国际估值指引、相关法律法规等内容。希望此书继续成为股权投资基金领域相关人员手边随时翻阅的重要参考资料和必读经典，并由此推动完善行业标准，使更多人了解该行业概貌、核心原则和国际标准，促进 PE 行业自律规范、理性发展。

下午，六场平行论坛依次展开。来自中国PE届的领军人物就股权投资与科技创新、并购、母基金、退出、TMT投资、文化投资等专题，和与会者分享了精彩观点和宝贵经验。论坛嘉宾包括：

北极光创投创始人、董事总经理邓锋

云月投资合伙人宋斌

首钢基金董事总经理游文丽

红杉资本中国基金合伙人刘星

中科招商集团联席总裁吴碧瑄

江铜有邻董事长李昊

华融渝富董事长、党委书记白国红

招商致远资本董事长李宗军

尚融资本合伙人董贵昕

中关村并购发展促进会秘书长、清控资产管理集团专务副总裁志鹏

亦庄产投总经理唐雪峰

歌斐资产创始合伙人、CEO 殷哲

前海母基金主管合伙人李思平

中关村并购发展促进会监事长、北京北咨投资基金管理有限公司总经理孟兆辉

盛世投资总裁、创始合伙人张洋

小村资本合伙人郑赞表

尚高资本中国基金副主席路跃兵

国富资本董事长熊焰

深圳市创新投资集团有限公司副总裁钟廉

北京股权交易中心总经理成九雁

香港创业及私募投资协会会长曾光宇

毕马威中国税务合伙、私募股权主管合伙人古军华

信中利资本集团创始人、董事长汪潮涌

中金甲子董事长兼 CEO 梁国忠

IDG资本资深合伙人李骁军

尚珹资本合伙人张顺

基石资本董事总经理李小红

文化中心基金总裁姬连强

IDG资本创始合伙人熊晓鸽

易泽资本管理有限公司董事长蔡怀军

君联资本董事总经理刘泽辉

华映资本中国创始管理合伙人季薇

光大金控瑞华资产管理有限公司管理合伙人徐放

目前，中国股权投资基金行业已经成为金融市场的重要组成部分，对于支持实体经济、促进产业升级发挥着越来越重要的积极作用。当前中国经济进入新常态，消费需求升级、金融创新驱动、产业结构升级、经济结构优化等成为市场热点。股权投资引导资金投入实体经济，在这个过程中承担着越来越突出的“智慧资本”角色。保险资金、银行资金逐渐允许参与股权投资，财政资金也在转变传统补贴的思路，通过政府引导基金的股权投资方式支持实体经济发展。可以预期，越来越多的投资者、企业家和创业者将逐步了解和参与到股权投资基金行业中来。未来十年，中国股权投资行业将迎来快速发展的黄金时期。