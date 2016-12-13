全球商业创新领袖成立10亿美元投资基金

资助下一代能源技术开发

突破能源联盟成立新基金，资助创新公司，为全球提供下一代可靠、可负担、零排放的能源、粮食和产品

西雅图2016年12月13日电 /美通社/ -- 突破能源联盟 (BEC) 成员今天承诺投资超过10亿美元，成立突破能源投资基金 (Breakthrough Energy Ventures, BEV)。这个以投资者为主导的投资基金用于投资新兴能源创新项目，从而实现可靠、可负担的能源，进而将全球温室气体排放量尽可能降至零排放。

突破能源投资基金主席比尔-盖茨表示：“我们很高兴成立这个基金，这是继去年突破能源联盟所做承诺的新步伐。我很荣幸与这些投资者携手进一步加强基础研究领域已有的强大公共投资基础。我们的目标是培育出能够为世界提供下一代可靠的、可负担的、零排放的能源的公司。”

突破能源投资基金简介

全球需要越来越多的能源和产品，虽然为经济增长创造了新的机遇，但也造成了越来越严峻的气候压力。把握好这种平衡需要结合新的工具和解决方案，以便发展目前最具潜力的技术。

突破能源投资基金将与各路投资者、各国政府、研究机构及企业合作伙伴合作。这个以投资者为主导的投资基金融合了自主研发的科研技术和长远的眼光，也能够理解和承受变革能源市场具有的投资风险。

突破能源投资基金投资者的使命、经验和全球影响力将吸引顶级科学家、企业家和私营领域的专家，帮助该基金不断壮大。突破能源投资基金的投资形式并不仅仅局限在项目上，它可以成立自己的公司，也可以与传统的风险投资一起合作，还能够投资于成熟的创新技术，促进其增长。

今天发表的声明延续了去年突破能源联盟成立时这些投资者做出的承诺。去年，一项名为创新使命 (Mission Innovation) 的国际合作项目也成立了。该项目旨在通过明智的政府投资，加快清洁能源创新技术的发展。突破能源投资基金将建立专注于新兴技术的企业，这些技术源自各国政府庞大的公共研究候选项目。

除了成立突破能源投资基金，突破能源联盟今天还分享了其 Landscape of Innovation，阐述了公私领域投资者应关注的技术投资领域，这些技术有助于人们实现一个零排放世界。Landscape of Innovation 不仅是突破能源投资基金指导投资决策的工具，也是引导其他致力于减少全球温室气体排放的公私领域投资者的指南。全球能源市场引起的巨大挑战和机遇还需要突破能源投资基金以外的投资，也需要全球各国政府和各路投资者的大力支持。

鉴于能源市场的巨大挑战和机遇，成立突破能源投资基金以及分享 Landscape of Innovation 只是突破能源联盟的初步措施。今后突破能源联盟将联合战略企业合作伙伴，联合各方的专业技术和资金，进一步探索如何建立一个投资体系，从而推动这些技术的发展。在加州大学合作伙伴的带领下，该联盟将联合国际研究机构，开发一系列投资项目，并寻找其它合作投资机遇。

董事会成员评论

阿里巴巴集团执行主席马云表示：“我们拥有的想法及知识常常会限制我们对未来可能的认知。涉及到能源的时候，人们会说你不能在满足需求、保护环境的同时获利。但是我们可以，而且我们会实现的。突破能源投资基金融合了科技创新、科学知识以及改变能源市场所需要的投资人才。我们会共同提醒这个世界：有远见的想法能够创造精彩的世界。”

Kleiner Perkins Caufield and Byers 主席约翰-多尔 (John Doerr) 表示：“突破能源投资基金是一项大胆的新计划，着重于投资突破性能源技术。它将全球最出色的科学家、创新者、投资者和商业领袖联合在一起，发现和资助有助于实现零排放未来的技术和企业家，并帮助他们成功。”

科斯拉创投 (Khosla Ventures) 创始人维诺德-科斯拉 (Vinod Khosla) 表示：“突破能源投资基金积极地帮助企业在复杂的市场环境中取得成功，让世界变得更好，并带来丰厚的投资回报。任何一个市场的投资都需要承担失败的风险，并找到应对市场特性的最佳工具。突破能源投资基金的投资者将支持一些最具创新的企业。”

Laura and John Arnold Foundation 联名主席约翰-阿诺德 (John Arnold) 表示：“清洁能源技术缺少资金支持会导致行业衰落，新兴技术没钱进行商业化。作为投资者引导的基金，突破能源投资基金将长期资助创新技术，以便满足人们对于低成本洁净能源解决方案的需求。”

Reliance Industries Limited 主席兼董事总经理穆克什-安巴尼 (Mukesh Ambani) 表示：“能源是促进经济增长的重要推进力之一。多个发展中国家仍然无法获得便宜、可靠的能源。我们急需发现并提供便宜、洁净、可靠的新能源方式。突破能源投资基金将帮助企业开发及在全球部署新能源解决方案。”

SAP SE 联合创始人哈索-普拉特纳 (Hasso Plattner) 表示：“我们需要创建能够突破现有创新边界的企业。突破能源投资基金资助的企业将开发突破性技术，从而满足全球的能源需求，并减少我们对环境的影响。”