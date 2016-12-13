联盛新能源获平安租赁10亿元规模金融支持

联盛新能源获平安租赁10亿元规模金融支持，助力GW级分布式光伏电站投资

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，国内领先的分布式新能源一站式解决方案提供商 -- 联盛新能源集团（UNISUN）宣布与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）达成合作协议，平安租赁将为联盛新能源提供总体规模达10亿元的金融支持。

根据协议，平安租赁将重点为联盛新能源在分布式光伏电站项目的建设开发过程中提供融资方案策划、融资业务咨询、融资方案实施咨询等服务。同时，平安租赁将根据联盛新能源的业务特征，共同完成对合作业务操作流程的优化，提升效率、防范风险。

联盛新能源自2016年确定重点发展分布式光伏的开发、投资、运营业务后，正在开展从开发战略合作、金融支持到运维体系建立及资产可持续性等多方位的战略部署，以支撑其未来的发展目标。

联盛新能源董事长何旖莎表示：

“本次合作，体现了平安租赁与联盛新能源在光伏分布式业务上价值和趋势的一致认同，也体现了对联盛综合实力与专业能力的认可。本次携手，必将为推动中国光伏分布式乃至新能源产业发展增添非凡的动力。”

平安租赁成立于2013年，是平安集团下属专门从事融资租赁业务的全资子公司，截至2015年12月，平安租赁总资产突破700亿。联盛新能源作为国内最大的分布式电站投资商和清洁电力供应商之一，依托平安租赁强大的融资租赁专业经验及金融背景，可以有效的拓宽光伏电站融资渠道，助力其在分布式电站领域的大踏步发展。

联盛新能源河南万邦国际农产品物流城60MW屋顶分布式项目已与日前开工，这是目前国内最大规模的屋顶分布式光伏电站项目。联盛新能源致力于分布式光伏电站的开发、投资、设计、建设与运维，截至目前预计2016年年底前可以并网投运的分布式项目累计已达100MW，储备项目规模超过300MW。