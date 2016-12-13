壳牌环保马拉松赛冠军队前往法拉利费奥拉诺赛道展示最节能驾驶

意大利马拉内罗2016年12月13日电 /美通社/ -- 作为壳牌与法拉利创新合作的一部分，五支壳牌汽车环保马拉松参赛学生队伍，于上周受邀来到著名的法拉利费奥拉诺赛道。他们用自己研制的参赛节能车辆在这条著名的赛道上，跑出了“最节能的一圈”。

同时，此次概念车的试跑还创造了历史，成为费奥拉诺赛道自1972年建成（后于2002年采用壳牌Cariphalte沥青重铺路面）以来的首次特制节能概念车试跑。



作为首届壳牌环保马拉松冠军赛（以下简称“冠军赛”）的延伸活动，此次试跑活动也是今年在伦敦举办的壳牌共创未来活动的一部分。在为期四天的活动期间，壳牌为了满足大家对科技和创新的向往，现场举办了科技创新展示及令人耳目一新的发明展示，让大家能一窥未来全球能源的奥秘。

此次首届冠军赛的冠军是来自印度尼西亚的Bumi Siliwangi四队（以下简称“印度尼西亚队”）。他们前往意大利马拉内罗，与法拉利一起探索高效节能驾驶的奥秘。其他随行参观队伍分别来自瑞士、意大利、法国和德国。

壳牌环保马拉松赛拥有超过30多年的历史，而今年增设的冠军赛作为重要的一环推动了大赛的变革。冠军赛旨在寻找最节能驾驶员。他们首先在亚洲、欧洲和美洲等地区举办的区域壳牌汽车环保马拉松赛中脱颖而出，然后通过激烈的冠军赛角逐，最终赢取前往法拉利总部的机会。

“印度尼西亚队的学生们在法拉利博物馆一周多的时间里，开始了解并学习法拉利团队的工作方式，在迎来2017赛季前，进一步对他们的参赛车辆进行提升。能与这些极具创新想法、积极突破能效极限的学生们一起工作，我们感到十分荣幸。当然，这个宝贵的机会得益于法拉利与壳牌的创新合作关系，无论是在赛道内还是赛道外，我们的合作都比以往更加紧密。”法拉利首席技术官Mattia Binottom说。

来自法国的Microjoule-La Joliverie队，以一公升汽油行驶1497千米的成绩（相当于从马拉内罗费奥拉诺赛道行驶到英国伦敦伊丽莎白女王奥利匹克公园的距离）获得了费奥拉诺赛道“最佳能效圈数”的殊荣和由法拉利官方测试车手Marc Gene颁发的证书。

“今年增设的冠军赛不仅可以推进壳牌环保马拉松比赛的发展，更能提高全球能源的高效性发展。同时也是首次将全球最佳城市概念车参赛队伍集中在一起，进行精彩激烈的比赛，看看谁是‘最高效驾驶员’。我们在恭喜印度尼西亚队通过一年的努力获得冠军的同时，也期待他们在2017年能够继续突破自我。”壳牌环保汽车马拉松赛总经理Norman Koch评论说。

“在法拉利学习的这一周是让我们永生难忘的记忆。这里有一群有抱负的工程师。能够跟随世界上最棒的工程师们学习，并得到他们的宝贵意见，让我们有一种梦想成真的感觉。我们只是一支来自印度尼西亚的小团队，但是壳牌汽车环保马拉松赛给了我们一个绝佳的机会，让我们能够站在国际舞台上，展示我们设计的概念车。我们要感谢壳牌和法拉利，让这一切都得以实现。”印度尼西亚队队员说。

来自中国的参赛队伍也将参与2017年第八届亚洲壳牌汽车环保马拉松赛，与来自其他国家的车队们进行角逐。

第八届亚洲壳牌汽车环保马拉松赛将首次在新加坡举行。届时还将举办为期四天的共创未来新加坡公共活动。壳牌“共创未来”大会将着重关注如何利用新颖的想法和创新来应对全球能源挑战-在提供更多能源的同时减少二氧化碳的排放,首个亚洲壳牌共创未来节 -- “共创未来”新加坡将于2017年3月16日至19日举办。

关于壳牌“共创未来”新加坡

壳牌“共创未来”是一场汇聚创意与创新的亚洲盛会，为应对全球能源挑战提供了一个创新、协作与交流的平台。为期4天的大会将于2017年3月16-19日在新加坡的樟宜展览中心举办。大会将提供虚拟现实技术和实际体验区域，帮助参观者了解当前能源现状并探索可再生能源、天然气、低碳技术等未来能源趋势。

关于壳牌汽车环保马拉松赛

壳牌汽车环保马拉松赛是一个独特的全球能效竞赛，旨在激励学生们用创新科技，突破能效极限。壳牌汽车环保马拉松赛每年会在在亚洲，美洲和欧洲等地区组织区域性大赛。这个比赛为学生们提供一个平台，让他们自己设计和建造汽车，激励他们成为未来的科学家和工程师。

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