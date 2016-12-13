CC卡美珠宝：以“中国情感文化传承”为名片“出海”

西安2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，CC卡美珠宝接受了环球网的专访，原文如下：

随着我国文化创意产业发展实力渐强，传统文化产业“走出去”经历一轮轮实践提升后，正在从“走出去”转变为“走进去”。

在此背景下，环球网、美通社、华尔街日报共同策划“寻找中国商业领域国际化先锋”的系列报道活动，旨在挖掘和推荐积极应对国际化挑战的创新型中国公司。可以相信，他们的发展和成功代表了中国经济发展的未来趋势。

在全球化的行程中，文化的交流起着至关重要的作用。而珠宝首饰在我国有着极为悠久的历史及浓厚的文化内涵，尤其是近20年间，中国的珠宝首饰业得到前所未有的发展。从上个世纪90年代以企业数量剧增为特征的规模化发展阶段，到21世纪以塑造企业形象为特征的品牌化发展阶段，中国珠宝首饰业遇到了前所未有的发展机遇。



CC卡美珠宝 醒狮系列

但是，也正因为行业火爆初期的高利润使得众多珠宝公司盲目成立，渐渐地，珠宝企业开始呈现出千店一面，珠宝款式千款同源的尴尬局面。“没有区别，没有任何特点，企业与企业之间、产品与产品没有太大的变化和差异”成为了中国珠宝首饰业发展快，但缺乏特色、同质化趋势严重的具体表现。

深圳市黄金珠宝首饰行业协会秘书长杨绍武就曾表示，“十几年前，没有哪个珠宝企业会去注意设计，但是现在不同了，缺乏时尚元素的作品在市场上已经很难卖出去”。

中国五千年艺术和文化的神韵与精髓注定了中国的珠宝设计不会缺乏灵感和素材。一位国外知名珠宝设计师就曾经表示，五千年文明史意味着中国珠宝设计一定会成为世界的主角。



CC卡美珠宝 文承·鹿系列

正因为如此，CC卡美珠宝则希望通过现代设计理念，重新演绎中国珠宝传统文化及工艺的精髓。CC卡美将中国图腾及传统纹饰运用于珠宝之上。以精致细腻的技艺，令其与钻石相得益彰，焕发别样美感。更借鉴“步摇”和传统雕刻、中国画等艺术特点，赋予珠宝沉静美感。CC卡美更不断寻访传统工艺，如手绘珐琅等赋予作品独特的手工艺气质。无论是“醒狮MEIMEI”系列，还是“文承”系列，抑或是“结”系列等，无一不昭示着CC卡美的品牌定位是“以别致、婉约设计珠宝表达中国情感”，希望借由他们的珠宝设计让世界更加关注中国人所独特的情感文化。



CC卡美珠宝 结系列

目前，CC卡美正考虑借助社交媒体的广泛的覆盖面让更多的外国朋友关注到其产品，例如，CC卡美在今年七夕期间，发起了“七夕，让纽约时代广场邂逅中式浪漫 -- CC卡美邀您独占路透大屏示爱”的活动。作为传承中国情感的珠宝品牌，CC卡美珠宝向中国情侣发起了上纽约时代广场大屏示爱的邀请。邀请中国的情侣在世界的十字路口，登上路透社的大屏表达中国人婉约爱意，把含蓄的爱的承诺向全世界宣告，希望帮他们度过一个别样的七夕。也希望让纽约的情侣感受到中国情人节的浪漫，让中国的节日习俗也能够在世界范围得以推广。至于海外实体店铺的设立，CC卡美全国公共事业总监李雁玲女士表示，“应该是一个水到渠成的行为。”

环球网发布原文请见：http://finance.huanqiu.com/hqsl/2016-12/9794340.html