第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会隆重举办

南京2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月9日至10日，“第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会、世界酒店联盟理事年会、第八届五洲钻石奖颁奖盛典”等系列重要活动在江苏南京东郊国宾馆隆重举办。本届论坛大会由联合国世界旅游组织和中国国家旅游局特别支持，由中国旅游饭店业协会、中国旅游研究院、中国社科院旅游研究中心、北京第二外国语学院酒店管理学院支持，由世界酒店联盟、旅游卫视、泛旅文化集团、美国亚洲协会共同主办，由世界酒店杂志社、世界酒店网、世界酒店品牌研究中心、世界酒店联盟北京代表处、世界酒店设计中心、海尔集团、慕思集团、林肯中国、泛旅国际酒店集团以及多家知名企业集团和中外业界权威机构共同协办，由上海泛旅文化传播有限公司、泛旅（北京）国际文化传播有限公司、南京东郊国宾馆具体承办。本届论坛大会得到了中外旅游酒店行业人士和传媒界人士的积极参与，有二十多个国家和地区的400位左右的代表和企业家参加了本届论坛大会。



论坛大会开幕式合影

本届论坛大会的总主题为“文化与资本共赢”。为期两天的行业盛会汇聚了世界旅游酒店业的顶级领袖人物以及相关行业的重要政府领导，进行了一场关于文化与资本的观点与思想的碰撞盛会。论坛大会共分为七个环节：第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会开幕式、主报告会、酒店文化构建与独特经营方略落地、女企业家峰会、设计家演讲与企业家专题宣传、第八届五洲钻石奖颁奖盛典晚宴及项目对接闭门会议。

9日上午，第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会在联合国世界旅游组织、中国、法国、德国等国家旅游主管部门以及国际旅游联合会和有关行业协会高官的致辞中拉开序幕，联盟主席团成员集体亮相共同见证开幕仪式。参加论坛会议活动和致辞嘉宾包括：



江苏省副省长张雷

中国国家旅游局原党组成员、原副局长吴文学

世界华商联合会总会长、美国亚洲协会主席蒋一成

国家人防办原副主任王胜利

河北省人大原副主任宋长瑞

世界酒店联盟创始主席兼理事长、世界酒店论坛主席、泛旅文化集团董事会主席吴军林

中国舆情战略研究中心副主任陈顺初

中国旅游协会副会长、开元旅业集团董事长陈妙林

中国旅游饭店业协会副会长、金陵饭店集团董事长汤文俭

中国旅游饭店业协会副会长、海南省旅游协会执行会长张会发

美国佛罗里达国际大学 Mike Hampton 院长

院长 法国共和党全国委员、国际旅游联合会执事及亚洲大区主席、法中文化交流促进中心主席蔡垂彪

国际旅游联合会主席埃里克·杜履克先生

中国国宾馆协会主席高建国

世界华人企业家协会执行主席余顺标

中国旅游出版社副总编辑张润生

开幕式上，国际旅游联合会正式聘请吴军林担任该联合会副主席兼大中华主席，该联合会主席埃里克-杜履克先生专门为吴军林颁发了聘书和“金质勋章”。

论坛大会开幕式后的主报告会中，在中国旅游饭店业协会副会长、海南省旅游协会执行会长张会发的主持下，世界酒店联盟的领导和有关国家代表发表了发人深省的精彩演讲。发言嘉宾包括：

中国旅游协会副会长、开元旅业集团董事长陈妙林

中国社科院旅游研究中心创始人、名誉主任张广瑞

慕思集团总裁姚吉庆

美国温德姆酒店集团大中华区总裁刘晨军

德国 IPK 国际公司 CEO Paco Buerbaum 先生

先生 爱国者集团董事长、爱国者欧途欧（北京)网络科技有限公司董事长冯军

其中，德国 IPK 国际公司 CEO Paco Buerbaum 先生以“全球旅游趋势和中国市场的国际趋势”为演讲主题向与会者传递了全球化的信息，值得业界参考。

9日下午，美国温德姆酒店集团大中华区总裁刘晨军担任主持人，整个论坛大会的主题演讲环节有来自世界各国和国际品牌企业的著名专家、学者和优秀企业家50余位登台演讲和对话，国际酒店集团前10强和中国酒店业前50强董事长、总裁参与论坛大会的脑力风暴。其中，美国佛罗里达国际大学酒店与旅游管理学院研究生部主任赵金林以“企业的文化资本”为题做了精彩的演讲，韩国驻上海总领事馆参赞、上海韩国文化院院长金镇坤博士以“追求由量到质转变的韩国观光政策”为题展现了重现文化观光之国 -- 韩国观光竞争力强化对策的图景。对话环节的对话嘉宾为中国旅游协会、开元旅业集团、锦江国际集团、格林豪泰酒店管理集团、万豪国际、法国雅高国际酒店集团、希尔顿全球等集团董事总裁。



女企业家峰会

10日上午，论坛大会举行“女企业家峰会”环节，来自国际酒店集团的女企业家和中外行业中的女界精英进行了别开生面的主题演讲和峰会对话，并就“酒店投资管理新道”进行高质量探讨和问答。值得一提的是，御庭集团董事局主席潘凤金和都市酒店集团董事长陈奕含发表的演讲见解独到、发人深省。对话环节更是邀请到一方集团酒店管理公司、陕西旅游集团饭店集团、天津老电车酒店管理集团等集团的总经理。10日下午，围绕“设计家精神与使命”这一主题，丹诺国际集团董事长骆丹等中外著名设计机构董事长进行了主旨发言，接下来贵州华星酒业集团进行了推介专场。

10日晚间，论坛大会隆重举办了“第八届五洲钻石奖”颁奖盛典晚宴，以及重要项目对接闭门会议。被誉为酒店行业“奥斯卡”大奖的“五洲钻石奖”历经七届之后，迎来了第八届“颁奖盛典”。本着“公平、公正、公开”的原则进行严格评选，并经过长达半年时间的考察、筛选及评定，世界酒店联盟在论坛大会的“颁奖盛典”上正式公布获奖个人和企业名单。颁奖盛典上，所有参会代表汇聚一堂，共叙友情并共同见证酒店业的优秀个人和优秀企业荣获“五洲钻石奖”，该奖项荣誉涵盖了酒店投资业、酒店经营管理界、酒店配套商企业，以及酒店设计与文化旅游机构的优秀企业和优秀个人。经典文艺节目表演把现场氛围推至高潮，为这场严肃的行业盛会注入活泼的色彩，比如国际友人带来的精彩魔术表演令参会嘉宾惊叹万分。



企业家对话

本届“论坛大会”围绕总主题“文化与资本共赢”深度剖析并精准诠释当今旅游酒店业所面临的各种机遇与挑战，与会专家和学者、企业家、政府官员为业界共同呈现了一场独具特色信息量大的行业盛会，为未来的发展提供高含金量的参考价值。作为主办方，世界酒店联盟体系团队工作经过了17年的探索与发展历程。17年时间里，世界酒店联盟的构思、筹创与成立工作得到了联合国世界旅游组织和中国国家旅游局的特别支持，并得到了二十多个国家与地区旅游部（署、局），以及中国多个地方省市政府的友情支持与通力合作。经过17年的孕育与锤炼，经过9年时间的正式启动和全面发展，世界酒店联盟团队品质、个性与不断创新的坚持造就了“世界酒店杂志”、“世界酒店论坛”、“五洲钻石奖”、“世界酒店网”、“泛旅文化传播”、“泛旅通讯社”等几个酒店行业独具影响力的品牌。

此外，本届论坛大会还得到了海尔集团、慕思集团、林肯中国等著名企业的大力支持与协办。

详情请点击世界酒店联盟官网：http://www.worldwidehotel.cn/

世界酒店联盟秘书处联系电话：021-33677028/029 010-65598188