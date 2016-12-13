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2016 ELLE风尚大典即将上演

2016年12月13日 18:26 编辑： 经理人网编辑
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风尚拥抱未来 年度最值得期待的时尚圈奥斯卡

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月16日，2016 ELLE 风尚大典，将再一次受到风尚界瞩目和聚焦，也是展望未来，畅想无限的新开始。话题发出首日，微博热搜 #2016ELLE风尚大典# 已有近千万阅读量。

2016 ELLE风尚大典
2016 ELLE风尚大典

 

素有“时尚界奥斯卡”之称的 ELLE 风尚大典，至今已在全球成功举办19年。本届 ELLE 风尚大典将打破原有风尚盛事话题，呈现时代风尚与未来科技、女性精神与未来新锐的精彩互动，打造年末最具能量的颁奖盛典！

人气偶像、实力巨星、ELLE 封面女郎们都将空降 ELLE 风尚大典，燃爆现场。还记得去年佛爷陈伟霆在盛典上的霸气舞蹈吗？中文水平十级的郑容和欧巴浪漫献唱的《月亮代表我的心》，以及“大梁男子天团”胡歌、吴磊和陈龙现场演绎的ELLE版《琅琊榜》。当然不能忘记去年大幂幂在现场巧妙应对康永哥、徐峥的“百般刁难”，还有大表姐刘雯毫无偶像包袱的真心话大冒险。今年还有更多闪耀的男神女神们与大家一起期待风尚大奖花落谁家，有气质出众的风范女王，还有人气爆棚的花美男。

就在12月16日，男神女神们将与大家一起度过2016年时尚圈最值得期待的风尚盛典

We are ELLE, We believe in ELLE!

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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