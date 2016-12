2016 ELLE风尚大典即将上演

风尚拥抱未来 年度最值得期待的时尚圈奥斯卡

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月16日,2016 ELLE 风尚大典,将再一次受到风尚界瞩目和聚焦,也是展望未来,畅想无限的新开始。话题发出首日,微博热搜 #2016ELLE风尚大典# 已有近千万阅读量。



素有“时尚界奥斯卡”之称的 ELLE 风尚大典,至今已在全球成功举办19年。本届 ELLE 风尚大典将打破原有风尚盛事话题,呈现时代风尚与未来科技、女性精神与未来新锐的精彩互动,打造年末最具能量的颁奖盛典!

人气偶像、实力巨星、ELLE 封面女郎们都将空降 ELLE 风尚大典,燃爆现场。还记得去年佛爷陈伟霆在盛典上的霸气舞蹈吗?中文水平十级的郑容和欧巴浪漫献唱的《月亮代表我的心》,以及“大梁男子天团”胡歌、吴磊和陈龙现场演绎的ELLE版《琅琊榜》。当然不能忘记去年大幂幂在现场巧妙应对康永哥、徐峥的“百般刁难”,还有大表姐刘雯毫无偶像包袱的真心话大冒险。今年还有更多闪耀的男神女神们与大家一起期待风尚大奖花落谁家,有气质出众的风范女王,还有人气爆棚的花美男。

就在12月16日,男神女神们将与大家一起度过2016年时尚圈最值得期待的风尚盛典。

We are ELLE, We believe in ELLE!