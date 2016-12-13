金诚集团加速亚洲布局，为世界经济寻找一剂良方

杭州2016年12月13日电 /美通社/ -- 在“一带一路”建设进入实施阶段的背景下，陆资走出去的步伐大大加速。据麦肯锡公司预估，今后20年内，全球需要57兆美元投资于电力、公路、港口和供水等基础设施，而当地基础设施的资金缺口却仍十分巨大。

作为一家金融起步的企业，金诚熟知金融工具的使用，为当地的基础设施提供资金的解决方案。从创新的PPP模式入手，金诚与地方政府搭建“利益共享、风险共担”的合作模式，在过去的八年里，形成了将近两千亿人民币的政府基础设施。

但基础设施的建设并不是金诚的最终目的，以如此大体量的政府基础设施为载体，金诚集团以金融链接各产业，将文化、教育、医疗等方面优势资源的引入，改造城市，形成金诚特色的新型城镇化模式。

2016年5月12日，当金诚集团董事长、金诚控股董事局主席韦杰在香港联交所敲响铜锣的那一刻，就意味着金诚集团正式驶入国际资本市场，进入资产证券化时代。资产证券化是金诚的新型城镇化闭环模式中重要一环。无论是从存量资产切入，降低地方政府金融杠杆，盘活存量资产，还是从运营资产角度切入，制造流动性，实现产业资本退出，优质的资产都是资本市场的稀缺资源。而优质项目的运营又终将成为金诚控股持续释放能力的保障，实现新型城镇化发展的正向循环的同时，为社会资本提供了收益可观的金融投资产品，缓解了资产荒下，投资和收益不匹配的现状。

金诚控股通过公开透明的平台，在资本和股票市场健全的国际大都市香港，以实力展示金诚。今年11月1日，在香港权威财经杂志《经济一周》举办的“香港杰出企业巡礼2016盛典”晚宴上，金诚集团旗下金诚控股从众多香港上市公司中脱颖而出，荣获2016年“香港杰出企业”称号，而这也将更加坚定金诚在亚洲版图上的精耕细作。

未来，金诚将集团特点与区域优势相结合，实施“中学为体，西学为用”的发展战略，以产业打造有生命的特色小镇。在日本，金诚集团通过合力汇聚高端医疗机构，撬动中日两国健康产业资源；在巴厘岛，金诚选择结合优质旅游资源并建立酒店服务集群；在台湾，金诚集团在医疗领域不断深耕拓展，与知名医学院进行医疗、教学、科研等多方面进行深入的交流合作，推动新型城镇化过程中城市医疗技术和服务品质的升级；在韩国，金诚集团整合韩国的文化资源，为城市发展增添更多文化内容。金诚以新型城镇化为触手，尊重地方历史文化，打造金诚特色小镇，反复勾勒出幸福的新城镇未来蓝图。

在利用区域特色资源，完善集团产业链的同时，金诚更是推动了中国产业与亚洲市场的交流发展。对于金诚而言，亚洲市场是一个能够撬动全球先进资源的有力杠杆，借助这个发力点，金诚服务全球新型城镇化的步伐也会更加稳健。以资本对接实体经济，金诚在新型城镇化也将是世界经济的一剂良方。