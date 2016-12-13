菲仕兰在SFIC上分享婴配奶粉创新经验

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月12-13日，由国家食品药品监督管理总局主办，中国营养保健食品协会承办的主题为“创新监管合作发展”的2016中国特殊食品合作发展国际会议 (SFIC) 在北京召开。国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检疫总局有关司局、国家认证认可监督委员会、国家乳业工程技术中心、新西兰、美国、欧盟、澳新、荷兰等国家的行业组织负责人、相关国际组织、国内行业组织及临床机构专家、企业代表等约400人参加会议。荷兰皇家菲仕兰公司应邀出席会议，全球研发负责人 Margrethe Jonkman 在“婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法”宣贯会议上就菲仕兰公司婴幼儿配方乳粉及配料发展历史与创新进程进行分享。

国家食品药品监督管理总局副局长滕佳材出席论坛并致辞指出，“作为全球最大的特殊食品消费市场，中国将继续加强食品安全监管治理，深化国际监管交流合作，共同促进全球大健康行业的发展。愿与世界各国的监管部门一道建立更加顺畅食品安全信息的共享机制，协调技术标准和有关的规则，搭建有效的全球食品安全的治理平台。”

近年来，中国政府采取了一系列的措施，切实完善食品安全监管体系，提升食品安全监管效能。自2010年起至今，国务院先后设立了国家食品安全委员会，并组建了国家食品药品监督管理总局，2015年全国人大又通过了新修订的《食品安全法》，标志着中国食品安全工作的法治化进程，又迈出了一个重大的步伐。为了全面贯彻落实新食品安全法，国家食品药品监督管理总局紧紧围绕经济发展的新形势和人民群众的新要求，不断创新监管方式方法，完善配套法规制度。

国家食品药品监督管理总局食品安全监管一司副司长王平表示，作为食品安全的重中之重，我国在婴幼儿配方奶粉质量安全上进行严格监管，实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册、标签标识清理整顿等措施，督促企业加强全产业链风险防控，深化供给侧结构性改革等措施，满足群众需求和优质有效的供给，与社会各界共同促进行业有序健康发展。

今天上午，菲仕兰全球研发负责人 Margrethe Jonkman 出席“婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法” 专题分论坛环节，并做了主题分享。她介绍了荷兰皇家菲仕兰公司概况和合作社属性，菲仕兰在婴幼儿营养品领域近百年的发展历史以及丰富的婴幼儿配方奶粉及配料产品；同时，她还分享了菲仕兰独特的“从牧场到餐桌”全产业链管理及 Foqus 品控体系、和未来研发重点及方向。



荷兰皇家菲仕兰全球研发负责人Margrethe Jonkman分享菲仕兰婴配奶粉创新经验

根据特殊食品涉及相关方面，大会从食品安全国际共治与合作发展、“一带一路”食品产业合作、特殊食品法规透明度及实施、非政府组织在保障特殊食品安全与发展的角色以及加强消费者保护及提高公众信心等多个话题进行交流分享。会议同时召开“保健食品注册与备案管理办法”以及“婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法”宣贯会议，就政策法规的具体要求进行解读分享。

会议期间，中国营养保健食品协会还组织召开了新《食品安全法》实施一周企业家座谈会，荷兰皇家菲仕兰大中华区高级副总裁杨国超应邀参加，与总局食品安全监管一司、二司、三司、法制司主要负责人及其他企业代表就婴幼儿配方乳粉、保健食品等特殊食品政策法规及企业面临的困难与问题进行深入交流。