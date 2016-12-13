2016年新加坡双年展通过当代艺术探索东南亚当代生活的方方面面

新加坡2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年新加坡双年展是亚洲最令人振奋的当代艺术展览之一。双年展于2016年10月27日向公众开放，并将持续到2017年2月26日。双年展以“镜子地图集”(An Atlas of Mirrors) 为主题，呈现来自东南亚、东亚与南亚19个国家和地区的63位艺术家的作品。来自中国的参展艺术家包括邓国源、倪有鱼及邱志杰。



苏伯德-古普塔 , Cooking the World, 2016



韩少芙, Black Forest 2016, 2016



邓国源, 诺亚花园 2, 2016



迪塔卢比, History Repeats Itself, 2016

2016双年展于七个不同地点展出，主要展场位于新加坡美术馆和SAM at 8Q 。 本展通过大型雕塑、影片、行为艺术等多方媒介，呈献九个副题。在58个艺术作品中，超过八成是双年展委约与改编的全新作品。

为期四个月的新加坡双年展由新加坡国家艺术委员会委托新加坡美术馆主办。本展将在展览期间举办各种节目，包括艺术家和策展人导览与讲座、艺术家研讨会、以及在2017年1月举行的研讨会。

新加坡美术馆也在2016年双年展首次与株式会社倍乐生控股公司(Benesse Holdings, Inc.) 合作，呈现亚洲首届贝尼塞奖(Benesse Prize)；前十届贝尼塞奖都颁发于威尼斯双年展。获奖者不但获得贝尼塞颁发的300万日元的奖金，而且可以创作一项作品，在贝尼塞直岛展馆(Benesse Art Site Naoshima) 中展出。第十一届贝尼塞奖的入围者包括艺术家邱志杰。最终的获奖者结果将于2017年1月公布。

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