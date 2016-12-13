用平台思维做小镇：颐居的小镇故事

杭州2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，颐高集团副总裁蔡晓君表示，颐高集团正在打造一个开放的平台，打造杭黄高铁黄金旅游线上的健康旅游养生小镇。



颐居养生小镇

中国最美县，有个养生首选地

位于“西湖-千岛湖-黄山”国家级黄金旅游线中心地段的“中国最美县” -- 桐庐，是养生的首选地。

11月初，浙江公布了第一批浙江省美丽乡村示范县和示范乡镇名单，桐庐成为第一批6个美丽乡村示范县之一，也是杭州唯一一个美丽乡村示范县。美丽乡村、美丽公路、美丽生态……近几年，桐庐围绕“美丽中国、桐庐先行”的目标，在“美丽经济”建设中走出了一条独具特色的绿色崛起之路。颐居养生小镇作为桐庐富春山健康城重点项目，更是在其中大放光彩。

从杭新景高速桐庐出口下，进入秀美的桐庐，仿佛走进一幅天然的山水画卷，由颐高集团投资开发的颐居养生小镇就镶嵌在这一片青山绿水之间。“离城市近，离高铁近，生态好，交通好，我们不为做小镇而做小镇，反而这一切都是浑然天成的。”颐高集团副总裁蔡晓君这样描述。背靠大奇山国家森林公园，紧邻杭黄高铁桐庐站，得天独厚的生态和交通，以及桐庐4000多年的中医药文化渊源，都为颐高打造这样一个养生小镇埋下了伏笔。

当健康旅游搭上“高铁快车”

杭黄高铁将于2018年6月底开通。杭黄铁路全长287公里，从杭州东站出发，沿途设10个站点，分别是杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安、三阳、绩溪北、歙县北、黄山北。开通后，将形成一条串联“西湖-富春江-千岛湖-黄山”的顶级黄金旅游风景线。

“高铁的开通将吸引更多潜在的游客，500公里之内的出行，多数游客首选高铁。”高铁带给人们的不仅仅是距离的拉近，更是生活理念和生活方式的改变。杭黄高铁的开通，对于高铁沿线的旅游产业发展无疑将起到非常大的带动作用。

颐居养生小镇距离杭黄高铁桐庐站直线距离仅1.3公里，开通后，杭州到桐庐只需20分钟左右。“高铁资源是这个项目的核心优势，桐庐相当于整个长三角的后花园，现在已有大量的上海人、杭州人选择来桐庐度假养老，高铁开通后，无疑将导入更多的高端客流。”杭州某旅行社负责人表示。游客纷至沓来，必然对住宿、餐饮、游乐、体验等方面提出更高的需求，这也正为包含了酒店、旅游、养生等多元化产业的养生小镇提供了发展机遇。

用平台的思维做小镇

“我们要打造的是一个开放的平台，这个平台整合了健康、养生、游乐、休闲、度假等丰富产业资源，可以有优质的产业项目，有行业内一流的运营人才。他们在这里做产品做运营，小镇为他们做导客做服务。”颐高集团副总裁蔡晓君这样表示。

近几年，江浙沪一带做民宿、做亲子、做户外、做摄影基地、做健康，都非常多，每个行业都有非常优秀的项目和运营团队，颐高要做的就是把这些优秀的项目和优秀的运营团队整合进来。在地理优势和交通条件均难以复制的颐居养生小镇，颐高做一级开发，他们做单体运营，颐高做客户导流，他们做产品创新，各个产业项目的单体运营经验嫁接到颐居养生小镇的资源平台上，引发强大的产业集群效应，合力打造成杭黄高铁黄金旅游线上的健康旅游目的地。

位于桐庐大奇山森林公园旁的颐居养生小镇是富春山健康城重点引进的项目，总规划5000亩，覆盖健康养生、文化体验、旅游度假、高端人居四大功能模块，未来将面向各个行业整合健康管理、中医养生、户外拓展、亲子农场、花海摄影、高端民宿、月子中心等20余种经营业态，目前一期开发建设中，现面向各行业征集优秀的产业项目与合伙人。合作热线：13083955559