近50亿加码三大绿色动力项目 天能集团打造可持续发展新引擎

中国湖州2016年12月13日电 /美通社/ -- 创立于1986年的天能集团，迎来自己30岁的“生日”。三十而立，如何在新常态下转型升级，实现绿色增长和可持续发展？天能集团给出了清晰的答案。

12月9日，董事长张天任对外宣布，天能集团投资近50亿元建设的三大绿色动力能源项目即将开（竣）工。值得一提的是，在经济增速放缓，民间投资疲软的大背景下，天能集团斥巨资建设的三大项目，不仅显示了对绿色能源未来前景的高度信心，而且培育打造了天能集团未来可持续发展的新引擎。

三大项目打造增长新引擎

锂离子电池是天能集团最近几年着力打造的板块。天能集团董事长张天任宣布，年产5GWh新能源汽车动力（储能）锂电池项目将正式投产。

该项目作为集团子公司天能能源科技三期扩产项目，总投资30亿元，建筑面积达5万平米，全套引进全球最先进的生产工艺和设备。项目达产后锂电生产实现全程数字化、智能化、精细化，园区锂电总产能将达8GWh，每年可配套30万辆新能源汽车。

位于长兴县和平镇的天能集团循环经济产业园是天能集团的另一产业亮点。该产业园主要从事废铅蓄电池的回收、处置和再生利用，是浙江省唯一一家具有危险废物经营许可证的企业，国家首批两化融合与节能减排重点技术改造项目，首批国家级废铅酸蓄电池循环经济标准化试点基地。

同日，张天任对外宣布，产业园年回收30万吨废铅蓄电池清洁化再生技术改造项目正式竣工投产。据了解，二期投资近2亿元，采用世界上最先进的湿法机械破碎分选、国际领先的高富氧侧吹炉熔炼技术、一转两吸烟气制酸（为国内再生铅企业首创）等技术，达产后可年回收处理30万吨废铅酸蓄电池，产出20万吨再生铅，1.8万吨塑料，3万吨硫酸，使所有物质全部循环再利用。

位于天能集团循环经济产业园的年产1500万KVAh汽车动力（储能）用密封铅酸蓄电池项目也同时宣布竣工，预计2017年1月进入试生产。该项目总投资16亿元，采用连铸连轧、全自动化铸焊、自动机械装配、自动包叠、全水浴电池内化成等先进设备、工艺，技术水平达到国际先进水平。产品主要为动力及储能用大型密封铅酸蓄电池，适用范围涉及低速电动乘用车、风光互补发电系统储能、通讯、应急UPS、电力、铁路、船舶、医疗备用电源等。预计销售收入超60亿元，总利税达7.5亿元（含4%消费税）。

“绿色”是天能集团底色

天能集团的三大项目紧扣绿色发展、智能制造的时代主题。董事长张天任表示：“绿色是天能集团的‘底色’，绿色发展对我们来说，既是挑战更是机会。我们的产品和产业，都是围绕着‘绿色’这个关键词展开的。这一次开（竣）工的三大项目，无论是锂电池，还是循环经济，以及储能电池，都是满足老百姓的绿色出行提供便利，为更合理的使用和储存能源提供服务。我们愿意为国家的绿色发展，生态文明建设贡献力量。”

近几年，我国民间投资疲软，而30年专一专注实业领域的天能集团巨资加码三大“绿色项目”，让各界关注。张天任认为，绿色能源是发展方向，有巨大的商业机会。

“以锂离子电池为例，近年来，全球新能源汽车对高能量、高性能锂电池产品的需求不断增长，预计我国将在“十三五”末成为世界最大的新能源汽车市场。锂电池三期项目投产后，天能集团仅锂电板块，总产能将达8GWh，年营业收入将达100亿元，这将成为天能二次腾飞的重要支撑。”张天任告诉记者。

科技创新驱动绿色发展

经过三十年的发展，天能集团已成为一家拥有2万余名员工，年总产值超过700亿元的大型企业集团。最近几年，天能集团通过智能制造、两化融合等手段，大幅度提升了生产自动化水平，令人侧目。

“动力能源的二期项目，采用了国际最先进的连铸连轧、全自动化铸焊、自动机械装配、自动包叠、全水浴电池内化成等先进设备、工艺，技术水平达到国际先进水平。”张天任告诉记者，“此外，天能锂电生产线也是全程数字化、智能化，在行业里是最先进的水平。今年6月份，天能锂电被国家工信部评为‘新能源动力电池智能化工厂’项目，是浙江省唯一的一家新能源锂电项目，这从侧面说明了天能锂电的智能化水平。”

智能制造彰显了天能集团的科技研发实力。每年，天能集团提取不少于销售收入3%的费用作为研发经费，“十二五”以来，天能集团累计在技改、科研、环保上的投入高达43亿元。近年来，天能集团先后与四位院士合作，共提升和引进国家千人计划专才2名，浙江省千人计划专才1名，外籍专家10名。先后获得国家授权专利3000余项，“十二五”以来承担国家重点科技项目8项，参与制定国家及行业标准50项。

“今年是天能集团创立30周年。30年来，我们坚持专一专注，深 耕产业领域；坚持科技创新，驱动产业升级；坚持绿色发展，建设生态文明；坚持人才战略，推进全球引智；坚持市场导向，高效服务客户；坚持价值共享，回馈员工社会。”天能集团董事长张天任表示，“未来，我们还将坚持创新驱动，智造引领，建设生态文明，致力于成为全球领先的绿色能源解决方案商。”天能集团董事长张天任表示。