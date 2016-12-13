英国体育大臣携访华团签署“中英校园足球教练员培训框架”

中英足球展开深度合作

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月6日，中英高级别人文交流机制第四次会议在上海成功举办。作为中英关系的重要支柱，在今年会议上，英国文化教育协会携手中国大学生/中学生体育协会、英超以及英足总签署了“中英校园足球教练员培训框架”。该框架旨在以英超和英足总的专长及资源支持中国发展校园足球、提高校园足球联赛成绩以及在中国进行足球运动的普及。该框架是有史以来首个由两个国家共同建立的教练员联合培训框架体系，是中英足球合作的重要里程碑。



英超冠军奖杯在中英高级别人文交流机制第四次会议晚宴上展出

2015年，国务院办公厅印发了《中国足球改革发展总体方案》，明确把发展青少年校园足球作为深化教育领域综合改革、引领学校体育创新，促进学生全面发展的重要方式，加快推进各项工作。2015年9月，在伦敦举行的中英高级别人文交流机制第三次会议上，“通过足球发展体育教育”合作方案的签署，也进一步推动了校园足球整体发展与校园足球人才培养计划。

英国足球教育堪称世界足球教育的“标杆”，不仅在于国足人才培养体系，更在于“从娃娃抓起”的强烈的国民体育意识：很多社区娱乐健身中心配备婴幼儿足球教育专业人员及设施；业余足球俱乐部从中学阶段开始寻找和培养有潜力的“足球苗子”，推荐进入具有“足球最高学府”之称的职业俱乐部足球学院；多家英国高等院校开设和提供足球产业MBA、国际足联认证的体育管理硕士以及体育科学与专业足球教练等特殊专业及学位。

英国大使馆文化教育处作为提供英国教育机会和促进文化交流的国际机构，将在未来中英足球共同发展的一系列合作中占据重要位置，包括携手中国大学生体育协会及中国中学生体育协会联合设计中英校园足球教练员培训框架、协调英国优势资源以及组建联合管理团队助力项目实施及评审等相关工作。