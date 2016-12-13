荷尔蒙平衡疗法作为抗衰老医学临床手段进入上海国际医学中心

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 随着医学发展和人们对生活品质要求的提升，抗衰老医学逐步走入人们视野，成为了代表追求高品质生活的时尚消费项目。

据上海国际医学中心抗衰老中心负责人吕英良介绍，抗衰老医学在欧美国家已经具备了成熟的医学协会和组织，并建立了相对规范化、标准化的体系，具体包括抗氧化、营养和代谢调整、细胞和体内毒素治疗、荷尔蒙平衡疗法、干细胞等治疗方法。其中荷尔蒙平衡疗法是相对发展较为成熟并有着确切临床疗效的治疗方案，已成为了专业抗衰老机构中必备治疗方案。

而我国对荷尔蒙平衡疗法的了解则源于 TAA 国际抗衰老医疗机构。TAA 国际抗衰老医疗机构于2010年引入国际标准荷尔蒙平衡疗法，并通过和国内外著名内分泌专家合作在国内召开相关临床培训，与上海国际医学中心联合建立上海国际医学中心抗衰老中心，使得荷尔蒙平衡疗法从鲜为人知逐步为小众所推崇。到如今中国整形美容协会更是将荷尔蒙平衡疗法作为抗衰老医学标准化、规范化的第一个临床课题，专门成立了“荷尔蒙平衡疗法在皮肤美容和身材管理多中心临床观察”项目临床科研课题及课题管理小组。



上海国际医学中心开展的荷尔蒙疗法第三期医生培训班

据中国整形美容协会科研学术部制定的临床课题规划所示，本课题确立上海国际医学中心抗衰老医学中心为课题组临床示范基地和培训中心，将荷尔蒙平衡疗法作为抗衰老医学的主要治疗方法于上海国际医学中心临床开展，计划在国内选择约50家医院合作开展课题研究，目标于2017年底完成全部科研项目，掌握大数据华人样本，发表研究报告，为后期荷尔蒙平衡疗法在抗衰老医学的临床应用及推广提供制定标准的依据。

此次多家医院共同开展的临床课题，可能是我国近年来最大规模的医学临床合作项目之一，预计会有近百家医院积极响应。若此课题顺利完成，或将成为全球抗衰老医学领域及荷尔蒙平衡疗法临床范围内的里程碑事件，具有重大的标志性意义，对大众了解荷尔蒙平衡疗法于健康和抗衰老的意义也有着很好的促进作用。