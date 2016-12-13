天能集团品牌价值46.88亿元，电池行业位列第一

湖州2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月12日，“2016年品牌价值榜单”在北京正式发布，天能集团品牌价值达到46.88亿元，位列电池行业第一位。



天能集团成立于1986年，刚刚度过了30岁的“生日”，目前共在4省拥有8大生产基地，总资产超过百亿元，员工超过2万人，2015年销售收入突破700亿元。天能集团的所属的“天能”商标，早在2008年就被认定为国家驰名商标，“天能牌”蓄电池也获得国家免检产品的殊荣，2015年天能集团还获得了有业界“奥斯卡”之称的“国家质量标杆”企业。



“品牌是企业乃至国家核心竞争力的综合体现，也是经济全球化中重要的要素资源。拥有国际品牌的数量和质量，体现了一国的经济实力和科技水平。加强品牌建设，是促进产业迈向中高端水平，推进供给侧结构性改革的有效途径；是扩大国内消费需求，改善民生福祉与社会福利水平的内在要求；是打造中国品牌良好形象，推动经济由大到强的战略选择；是增强我国综合实力，实现中华民族伟大复兴的必由之路。”国家质检总局副局长陈钢在致辞中强调。



这次信息发布会由中国品牌建设促进会、经济日报社、中国国际贸促会、中国资产评估协会等单位联合举办。此前已经连续举办了三年，按企业品牌、产品品牌、中华老字号品牌、地理标志产品区域品牌、自主创新品牌等分别评价，经过材料初审、专家评审、价值测算和结果核验，产生了2016年品牌价值评价结果。本活动是建立中国特色的品牌价值评价机制、打造中国品牌正能量、推动中国品牌走向世界的重要举措。