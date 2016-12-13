平潭海洋宣布其在2016年第四季度有望恢复盈利

福州2016年12月13日电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，以下简称“平潭”或“公司”），是一家总部位于中国的全球化渔业公司。公司于今日宣布，预计至2016年第四季度，公司财务业绩有望实现收支平衡，并实现轻微盈利，将结束连续六个季度的亏损状况。最终的第四季度业绩仍有待完成常规的年终结账以及公司独立会计师事务所完成审计后再行确认。预计公司将于2017年3月公布2016年第四季度和全年的财务业绩。

公司董事会主席及首席执行官卓新荣先生表示：“我们很高兴能够快速地在印度洋-太平洋海域部署13艘渔船，预计在很短的时期内就会开始销售产品，并且我们在太平洋和大西洋公海也部署了6艘渔船，主要捕捞鱿鱼和金枪鱼产品。我们期待这些渔船在未来几个月开始满负荷运作。”

关于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些陈述符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》创建的安全港定义。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来确认，如相信、期望、可以、将要、应该、预期、计划、寻求、意欲或预计，或是其否定词或比较词，并且包括有关财务业绩和销售预期的陈述。尽管前瞻性陈述反映的是公司管理层的诚实判断，这些陈述仅仅是基于我们已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预计到的结果有实质不同。风险包括预计的增长和增长策略；对额外资本的需求和融资的可利用度；成功管理与客户、经销商和其它重要关联方之间关系的能力；技术转变；竞争；对公司的产品和服务的需求；一般经济状况的恶化，不论是国际、国内还是我们经营的本地市场的状况；可能严重影响公司业务的法律法规变更；鱿鱼钓渔船无法在2016年底到达西南大西洋和东南太平洋或是由于恶劣的天气或大洋条件或是渔船机械或其它操作失灵无法按预期销售产品；严重影响公司渔船产能和男生预期的年收入和净收入能力的经营、机械、气候或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请浏览www.sec.gov查阅，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表、季度报告10-Q表和最终招股说明书。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。