金沙中国与洁世携手制作35,000个福袋

澳门超过260名义工为有需要人士提供卫生用品

澳门2016年12月13日电 /美通社/ -- 拉斯维加斯金沙集团（纽约证券交易所：LVS）周二达成今年全球志愿活动目标，成功为社会企业洁世 (Clean the World) 制作共10万个卫生用品福袋，协助改善有需要人士的健康及福祉。金沙中国有限公司今天联同本澳社区团体于澳门威尼斯人®携手制作35,000个福袋，送赠儿童国际 (Children's International)。该组织稍后将把这批在澳门制作的福袋送往菲律宾为有需要的家庭解困。

是次金沙中国的志愿活动是2016年7月至12月期间在拉斯维加斯金沙集团旗下的澳门、新加坡、美国伯利恒以及拉斯维加斯的酒店物业举办的一连串福袋制作活动之一。活动是拉斯维加斯金沙集团的“金沙关怀”全球企业公民计划的一部分，展现集团致力与洁世持续合作，透过再生肥皂及卫生教育，帮助全球社区及大众改善健康及提升福祉。拉斯维加斯金沙集团连续三年与洁世联合举办全球卫生福袋制作活动，连同今年制作的福袋在内，双方已成共同制作完成了40万个福袋。

拉斯维加斯金沙集团企业传讯高级副总裁 Ron Reese 表示：“我们这三年来与洁世合办的全球福袋制作活动，帮助了全球数以万计的弱势社群人士预防因为卫生问题导致的疾病及死亡，提升他们的健康意识及认知程度。该活动让我们的团队成员与社区志愿者团结一致，共同支持这项别具意义及的志愿计划。”这项年度全球福袋制作活动标志着公司对洁世的长期支持，双方的合作源于2011年，拉斯维加斯金沙集团旗下各酒店已把超过190吨废弃肥皂循环转化成超过160万件再生肥皂。2014年，拉斯维加斯金沙集团向洁世捐出了100万美元，协助该组织生产多一倍再生肥皂，同时协助其拓展其它领域服务。

洁世创办人兼执行董事 Shawn Seipler 表示：“拉斯维加斯金沙是洁世的最佳合作伙伴，此项年度福袋制作活动展示了金沙及其员工对我们使命的热情投入。我们非常感谢金沙及社区志愿者付出宝贵时间、热诚及精力，帮助有需要人士。”

每个卫生福袋内备有肥皂、洗发水、护发素、牙刷及牙膏等卫浴用品，当中的肥皂是洁世从各酒店合作伙伴，包括拉斯维加斯金沙集团旗下的全球各家酒店回收及消毒处理后循环再造的。

威尼斯人（澳门）股份有限公司企业传讯及社会事务副总裁黄凤婷表示：“金沙中国很荣幸今年能再度与本澳社区志愿者携手参与这项全球志愿活动。公司旗下酒店与洁世合力循环再造肥皂，支持其重要的全球清洁革命，并取得了重大成功。另外，金沙中国也很高兴能再度参与拉斯维加斯金沙的全球福袋制作活动。”

去年的成功经验吸引一名义工再度响应今年的活动：“我发觉有能力帮助他人是件赏心乐事。我相信为洁世制作福袋是项重要任务，而且知道全球还有很多志愿者为这活动出力，让活动变得更有意义。”

周二举行的福袋制作活动共有八间本澳社区组织一同参与，包括有澳门戒毒康复协会、澳门妇女联合总会、澳门特殊奥运会、澳门扶康会、黑沙环天主教牧民中心、青洲老人中心、澳门利民会及救世军。

拉斯维加斯金沙集团与洁世合作是该集团的“金沙关怀”全球企业公民计划的一部分。计划于2014年4月宣布推出，展现了集团履行企业社会责任的核心理念-支持公司团队成员及旅游酒店业人士、致力为身处的社区作出贡献并打造更宜居的环境，以及减少对环境造成的影响。“金沙关怀”计划在公司各物业所在的社区提供了不同层面的捐赠及支持，凝聚各方力量以解决社区最迫切的问题，建设更宜居的家园。有关“金沙关怀”及公司重点项目的详情，可浏览 www.sandscares.sands.com。