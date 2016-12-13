Anaplan在市场上首次将先进的ALM功能应用在云企业绩效管理领域

通过2016.4版本，用户可以安全高效地建立、整合和可视化计划

旧金山2016年12月13日电 /美通社/ -- Anaplan在其领先的规划与绩效平台2016.4版本中增加了应用生命周期管理(ALM)功能。这是市场上首次将先进的ALM功能应用在云企业绩效管理领域，Anaplan将为客户在开发、测试和生产环境下管理应用提供更大的准确性和操控性，从而提高灵活性，以适应不断变化的环境。新版本还改善了模型历史追踪功能，实现更大的可视性和可审核性。

Anaplan的ALM功能的优势包括：

更容易在企业中管理Anaplan规划和应用的开发、测试、部署和维护。用户可以自动看到改动和同步模型

因建模、管理和部署责任分离且可控，因此提高数据安全与可靠性

修改控制，使管理员能够标记模型结构修改，为测试或生产部署做准备

采用可在改动同步前创建的网络结构改动总结提高可审核性

提高安全性，可锁定部署环境机构，从而防止无意或不必要的改动

Anaplan首席技术官兼创始人迈克尔-古尔德(Michael Gould)表示：“只有Anaplan在现代的企业平台中提供这种先进功能与高效率，使生产部署时间从几天缩短到几个小时。作为一个云原生平台，Anaplan正通过可满足客户在安全、管理和效率方面需求的ALM等功能走在市场前列。”

此次平台更新还通过增加模型历史记录详情，提高了安全性和可审核性。用户可以追踪模型的改动细节、改动的人和时间。Anaplan还宣布这些新功能和应用：

与Informatica支持的Anaplan HyperConnect实现更轻松、更完善的数据整合。HyperConnect支持企业用户使用直观界面提取和转换数据，安排数据整合。

得益于Anaplan和Tableau Software之间的新合作，拥有更多数据可视化和报告选择。Anaplan-Tableau的共同客户可轻松将Anaplan数据导入Tableau 进行可视化和报告。

如长远规划(Long-Range Planning)、资产管理(Asset Management)和损益预测(P&L Forecasting)等一系列新应用现已在Anaplan 应用中心推出。该中心提供来自Anaplan、合作伙伴和客户的超过150个特定行业应用。

垂询详情，请访问https://www.anaplan.com/4th-release-of-2016