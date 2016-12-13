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Strategy Analytics：游戏和教育是VR应用占比最高的两大类别

2016年12月13日 22:00 编辑： 经理人网编辑
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在所有应用商店中，游戏类应用所占比例最高，紧随其后的是教育类。Steam 以871款虚拟现实 (VR) 应用拥有最高的开发者支持，而 Oculus Rift 商店拥有最少应用，仅192款。

报告还发现Oculus Rift拥有最低的开发者支持

波士顿2016年12月13日电 /美通社/ -- Strategy Analytics 追踪了三星 GearVR 和 Oculus Rift 的 VR 专属应用商店上推出的应用以及 Steam 上的 VR 应用。报告《VR Apps Data Nov 2016: Games and Education Top App Categories in VR App Stores》分析了2016年11月末收集的商店数据。不出所料，游戏类应用在所有商店中占比最高，但是不同商店的游戏比例大不相同。教育内容在非游戏类别所占比例最高，并且跻身所有商店前三大内容类别之一。

图片 - http://mma.prnewswire.com/media/448495/Strategy_Analytics___VR_App_Chart.jpg

Strategy Analytics 应用与媒体研究执行总监、报告作者 David MacQueen 表示：“Steam 凭借共计871款应用遥遥领先，这一数量是紧随其后的三星 Gear VR 商店445款应用的近两倍。Steam 商店还为可连接个人电脑的 VR 耳机，包括 HTC Vive 和 Oculus Rift 提供应用发布。尽管 Oculus Rift 专属应用商店拥有最少的应用 (192款)，但这并不一定意味着它是最不受开发者欢迎的 VR 耳机。数据可能还表明，开发者更喜欢使用 Steam 而不是 Oculus 专属商店发布应用。”

Strategy Analytics 分析师 Adam Thorwart 补充说：“在游戏类别，尽管动作游戏在所有平台占比最高，休闲游戏也产生了更有趣的数据。Gear VR 拥有较高比例的休闲游戏（占所有应用的10%），鉴于智能手机市场以休闲游戏为主，这一比例对于基于智能手机的 VR 耳机来说不足为奇。不过，Steam 商店拥有最高比例的休闲游戏（11%）。开发者希望快速进入虚拟现实市场，Steam 则是最受开发者欢迎的平台，因此许多游戏开发者使用相对简单、休闲的游戏内容快速进入市场。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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