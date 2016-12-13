SAP Fieldglass新推云解决方案掀中端市场外聘员工管理革命

SAP Fieldglass Flex 将帮助中小企业精简外聘员工雇用流程，管理合规事宜，规范薪酬支付

芝加哥2016年12月13日电 /美通社/ -- 服务采购与外聘员工管理领域的全球云技术领导商 SAP Fieldglass 今天宣布计划推出 SAP Fieldglass Flex，这是同类首个将彻底改变中型企业工作方式的即用型员工管理解决方案。

SAP Fieldglass Flex 是一种基于云的直观解决方案，有助于寻找、雇用和管理外聘员工。作为同类首个也是唯一的解决方案，SAP Fieldglass Flex 专为中端市场的独特需求而设计，可快速设置，为企业带来立竿见影的回报。借助 SAP Fieldglass Flex，企业将能全面了解和控制外聘员工，以便提高效率，更好地专注于企业增长。

SAP Fieldglass 总裁 Rob Brimm 表示：“外聘员工所带来的灵活性对于中型企业在数字经济中的增长起着至关重要的作用。SAP Fieldglass Flex 为中型企业提供了一种简单、同类最佳的解决方案，帮助他们寻找、雇用和管理外聘员工。”

SAP Fieldglass Flex 满足了中端市场对外聘员工管理技术不断增长的需求。预计未来几年内，外聘员工的比例将从2016年的35%提高至50%以上，越来越多的中型企业开始使用替代人才库，并且寻找技术解决方案，以便在越来越讲求灵活应变的商业环境中提高敏捷性。

SAP Fieldglass Flex 利用了 SAP Fieldglass 在云创新领域的非凡成就，其全面的技术使寻找和管理外聘员工变得很简单。通过这一解决方案，企业现在能够管理他们的合规性需求，并且解答谁为他们工作、从事什么工作或薪酬多少等问题。

Ardent Partners 研究总监 Christopher Dwyer 表示：“随着中型企业越来越多地使用弹性人才，管理这些员工所使用的技术将在他们的外聘员工管理计划中发挥重要作用。由于这个市场所雇用的员工变得更加多样化，将需要能够加强人才引进、节约更多成本并保持透明度的技术。”

企业的众多利益相关者可受益于 SAP Fieldglass Flex 的合规、报告和基准、标准化的征用和入职流程，以及准确的账单和发票开具。通过全面地了解和更好地管理他们的外聘员工，企业现在能够随时随地找到合适的人才，从而提高投资回报率。

欲了解有关 SAP Fieldglass Flex 的更多信息，请访问：http://www.fieldglass.com/solutions/fieldglass_flex。

更多资源：