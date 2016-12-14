Miral宣布计划在阿布扎比亚斯岛开发海洋世界

阿联酋阿布扎比2016年12月14日电 /美通社/ --

Miral与SeaWorld合作，在2022年之前打造新一代海洋生物主题公园体验和阿联酋首个海洋生物研究、救助、康复和放归中心

Miral 与 SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS)（简称“SeaWorld”）今天宣布合作开发阿布扎比海洋世界(SeaWorld Abu Dhabi)，这是亚斯岛上同类首个海洋生物主题公园。新一代阿布扎比海洋世界还将包括阿联酋首个专门的海洋生物研究、救助、康复和放归中心，有着世界级的当地海洋生物照顾和保护设施和资源。阿布扎比海洋世界将是首个没有虎鲸的全新 SeaWorld 海洋世界，并且集近距离动物体验、大型景点和世界级水族馆于一体，带来最新的游客互动技术。

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这项合作结合了 Miral 在开发亚斯岛景点方面的专长和 SeaWorld 在主题公园、兽医、海洋科学和动物学方面50多年的实践和经验。

Miral 董事长 Mohamed Khalifa Al Mubarak 阁下表示：“阿布扎比将文化、传统和休闲体验集于一体，正逐渐成为本地及全球游客首选的目的地。阿布扎比海洋世界进一步奠定了亚斯岛作为全球旅游胜地的地位。”

“这项公告反映了阿联酋致力于打造可持续、多元化经济的决心，而旅游则是其核心支柱之一。阿布扎比不断建立能够实现其战略性‘2030构想’的可持续合作伙伴关系，来转变和开辟以世界级品质、真实性和各个层面的创新而著称的新旅游目的地。”

SeaWorld 总裁兼首席执行官 Joel Manby 表示：“我们很高兴宣布我们的第一次国际扩张以及我们与Miral达成的第一项合作伙伴关系，设计有着互动、教育和启发意义的新一代 SeaWorld 海洋世界，在阿布扎比真实再现海洋蓝图。这个新公园，结合一个主要聚焦海洋生物照顾和保护的专门研究、救助、康复和放归中心，将延续 SeaWorld 长达50多年的海洋生物营救传统。这个项目提供了一个合作机会，也能够更好地了解物种是如何适应该地区独一无二的海洋环境，并给新时代的游客、环保人士和动物护理专家带来启发。”

阿布扎比海洋世界设在亚斯岛的研究、救助、康复和放归中心将是阿联酋同类首个机构，为当地及全球各地的研究人员、科学家和海洋资源保护人士提供一流的环境，协助他们更好地学习了解该地区的海洋生物栖息地和条件。该中心计划赶在海洋生物主题公园之前开放，将为希望发展或提升海洋生物科学专业知识的阿联酋国民和居民提供重要的资源，并将成为与本地及国际环境机构和项目合作的中心。

Miral 首席执行官 Mohamed Abdalla Al Zaabi 表示：“阿布扎比海洋世界是该地区独一无二的项目，补充了我们的景点组合，丰富了亚斯岛作为最令游客激动的目的地的内容。作为阿布扎比独特、有趣景点的开发商，这次与 SeaWorld 合作设计新一代海洋生物主题公园是一次大胆的实现抱负的机会。Miral将继续在亚斯岛上开发和打造能够为所有游客带来独一无二、引人入胜的刺激体验的著名景点。”

阿布扎比海洋世界扩大了Miral在亚斯岛上的景点组合，预计到2022年这些景点的游客量将翻一番，达到4800万。这些增长计划是阿布扎比旨在把阿联酋建成拥有独特景点和世界级旅游基础设施的全球旅游枢纽的构想的一部分。

阿布扎比海洋世界将于2022年开业，将对 Miral 亚斯岛上的四个主题公园景点形成补充，其中包括阿布扎比法拉利世界(Ferrari World Abu Dhabi)、亚斯水世界(Yas Waterworld)、以及最近宣布的将于2018年开业的阿布扎比华纳兄弟主题公园(Warner Bros. World Abu Dhabi)和 Clymb。亚斯岛还提供多种体育和娱乐体验，包括亚斯码头赛道(Yas Marina Circuit)、七家酒店、全年不断的活动、现场表演和演唱会场馆、18洞高尔夫球锦标赛场地、一个码头、一处海滩、以及人气越来越高的购物场所亚斯购物中心(Yas Mall)。

Miral 简介

Miral 是阿布扎比的旅游景点开发企业，通过引人入胜的独特体验将人与环境融合在一起。Miral主要负责开发和宣传亚斯岛，其资产涵盖娱乐、酒店、休闲、体育、餐饮、零售和房地产项目。如今，亚斯岛拥有阿布扎比法拉利世界、亚斯水世界、亚斯林克斯高尔夫球场(Yas Links Golf Course)、亚斯购物中心、亚斯码头赛道、亚斯码头（Yas Marina）以及亚斯总督酒店(Yas Viceroy)旗舰店等七家酒店。有关Miral的详情请访问：http://www.miral.ae。

SeaWorld Entertainment, Inc.简介

SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS)是一家领先的主题公园和娱乐公司，提供有意义的体验，启发游客保护动物和地球上的野生奇迹。该公司是世界上最重要的动物组织之一，也是全球领先的动物福利、训练、饲养和兽医护理机构。该公司还救助生病、受伤、失去双亲或被遗弃海洋和陆地动物，最终目的是将将它们放归大自然。SeaWorld Entertainment, Inc.拥有一系列著名品牌并提供授权，包括SeaWorld、Busch Gardens®和 Sea Rescue®。在50多年的历史中，该公司在美国打造了由12个景点和地区主题公园组成的多元化组合。该公司的主题公园有着多样化的游乐设施、表演和其他景点，吸引力覆盖广泛游客群体，为游客提供难忘而有价值的体验。有关 SeaWorld Entertainment, Inc. 的更多信息可参见 http://www.seaworldentertainment.com。

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Aimee Jeansonne Becka

SeaWorld Corporate Communications

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Ghaith Nazzal

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图片 - http://mma.prnewswire.com/media/448911/SeaWorld_Abu_Dhabi.jpg