育儿网发布2017年妈妈最喜爱的母婴好货橙品清单

南京2016年12月14日电 /美通社/ -- 2016育儿网橙品清单妈妈口碑之选于近期揭晓。育儿网橙品清单妈妈口碑之选是是母婴行业首个奉行“无电商、无水军、无干预、真实用户、真实口碑”的年度母婴产品评选。由100%真实妈妈推荐选出母婴用品好货，育儿网以媒体的身份在评选中保持客观中立，旨在让有经验的妈妈做出真实的口碑推荐，为母婴人群尤其是新手妈妈提供真实可靠的母婴用品消费指南。现在，由10万妈妈推荐的2016年真实的口碑母婴好货清单公布如下。



育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

“妈妈口碑之选”揭晓

这份清单汇聚了106974位妈妈的真诚推荐，她们毫无保留地推荐了自己认为很棒的母婴产品。

妈妈们赶紧来看看入选清单的母婴好货都有哪些。由于篇幅有限，只列举了每类第一名产品。详细清单请见 http://act.ci123.com/pomp2016/?c=orange_list。

宝宝用品：九大品类 TOP1，口碑好货让宝宝健康成长



育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

宝宝用品·奶粉 TOP1 Wyeth/惠氏S-26金装幼儿乐配方奶粉

妈妈精彩点评：奶粉不是很甜，口味方面比较接近母乳，不上火而且价格很亲民。营养丰富，比较适合中国宝宝。

宝宝用品·纸尿裤 TOP1 Huggies/好奇铂金装倍柔亲肤纸尿裤

妈妈精彩点评：好奇铂金装倍柔亲肤纸尿裤的吸水性和防侧漏以及柔软度都很赞，宝宝一直用没有出现红屁屁等问题，它吸收又多又快，材质非常得的舒适柔软，非常适合宝宝娇嫩的皮肤。

宝宝用品·洗护用品 TOP1 Pigeon/贝亲婴儿润肤乳

妈妈精彩点评：用了这款润肤乳，宝宝脸上的干裂纹，第二天就没了，皮肤持久水嫩，摸上去滑滑的，冬天用更好，防止皴裂。

宝宝用品·哺喂用品 TOP1 Pigeon/贝亲婴儿自然实感宽口径玻璃奶瓶

妈妈精彩点评：奶瓶很不错，玻璃的用着放心，大小也比较适中，可以放在暖奶器里用，对于瓶喂的妈妈来说，很适用。

宝宝用品·辅食 TOP1 Heinz/亨氏婴儿营养米粉

妈妈精彩点评：老牌子信得过，宝宝吃了不上火。米粉磨得很细，很好泡，不容易结块，味道不会太甜太香，刚刚好，说明没有添加香料。

宝宝用品·玩具 TOP1 Alilo/火火兔儿童智能蓝牙故事机 F6

妈妈精彩点评：宝宝早教的好宝贝，里面内容丰富，外观设计可爱，故事儿歌没有杂音，值得妈妈们购选。

宝宝用品·童装童鞋 TOP1 Annil/安奈儿

妈妈精彩点评：安奈儿的服饰都是非常注重环保，所有产品均采用纯天然的棉、麻、毛等面料，印花和染色全部为活性环保染料，保证每一件服饰均能让穿上她的小朋友得到健康的呵护；宝宝穿着非常舒服。款式简洁大方。

宝宝用品·童车安全座椅 TOP1 Goodbaby/好孩子头等舱儿童安全座椅

妈妈精彩点评：好孩子安全座椅口碑很好，在国内销量非常不错，性价比高，而且质量特别好，抗压性强，安全系数也比较高，材质安全健康，家有小宝宝的开车出去很不方便，给宝宝安装一个安全座椅非常的有保障。

宝宝用品·药品营养品 TOP1 伊可新维生素 AD 滴剂

妈妈精彩点评：这是中国本土产品儿童营养产品中知名度较高的产品，在宝宝30天左右就给宝宝添加，补充维生素 AD，可预防夜盲症等。产品采用了独立胶壤包装，干净卫生，使用也方便，每天一粒，比一般每天用滴管的放心不少。

妈妈用品：对自己也要好一点，4大品类 TOP1让你当妈轻松又美丽



育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

妈妈用品·洗护用品 TOP1 MOM FACE/亲润孕妇专用豆乳洁面乳

妈妈精彩点评：我在孕期用的都是亲润的护肤品尤其是亲润豆乳系列非常的好用，温和不刺激，无化学成分，保湿效果很好，非常适合孕妈妈和哺乳妈妈。敏感肌肤也能用，特别天然又温和，值得推荐。

妈妈用品·药品营养品 TOP1 Scrianen/金斯利安多维片

妈妈精彩点评：金斯利安多维片是孕期前三个月补充叶酸和维生素很不错的选择，之前怀孕医生推荐食用的。因为金斯利安多维片本身就是叶酸和维生素组成，含量也刚好适合人体每天的需求，是从食物中提取的不用担心材料不安全。

妈妈用品·哺乳用品 TOP1 PHILIPS AVENT/飞利浦新安怡自然韵律科技双边电动吸乳器

妈妈精彩点评：这款吸乳器能深度模仿宝宝吸乳的节奏，快而浅随后慢而深，帮助妈妈更高效泌乳。并且具有特有的交替吸乳模式，使得两边有节奏均匀轮流吸乳，其特有的有花瓣按摩垫按摩乳房，软软的按摩垫让妈妈感觉不到冰冷感，感觉就像体验了一场轻松的按摩，让妈妈获得更舒适放松的吸乳体验的同时，乳量也噌噌噌得往上涨，追奶自然更轻松。

妈妈用品·穿着用品 TOP1 Octmami/十月妈咪前开扣哺乳文胸

妈妈精彩点评：很舒适，布料很透气，肩带也不勒，然后辅乳期间也接着买了好几件，经得多洗，不变形，很适合孕妈咪。

海淘用品：走向世界，海外母婴好货，不出国门也要来一发

海淘用品 TOP1 Comotomo/可么多么防胀气宽口硅胶奶瓶

妈妈精彩点评：大宝小时候不吃母乳时买过可么多么奶瓶，很赞的一款奶瓶，在宝宝不吃的时候可以挤着喂，后来宝宝整天捧着可么多么奶瓶喝水，像妈妈乳房一样的奶瓶，宝宝很容易接受。

以上各类清单的 TOP1，妈妈们用过几款呢？如果还没有用过，不妨趁着“双十一”大促时囤起来，众多妈妈都说好的产品，相信会是真正的好产品。

当然，好货远不止这些 TOP1，“妈妈口碑之选”清单中还有很多的母婴好货，完整清单请点击链接查看：http://act.ci123.com/pomp2016/?c=orange_list