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育儿网发布2017年妈妈最喜爱的母婴好货橙品清单

2016年12月14日 09:03 编辑： 经理人网编辑
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南京2016年12月14日电 /美通社/ -- 2016育儿网橙品清单妈妈口碑之选于近期揭晓。育儿网橙品清单妈妈口碑之选是是母婴行业首个奉行“无电商、无水军、无干预、真实用户、真实口碑”的年度母婴产品评选。由100%真实妈妈推荐选出母婴用品好货，育儿网以媒体的身份在评选中保持客观中立旨在让有经验的妈妈做出真实的口碑推荐，为母婴人群尤其是新手妈妈提供真实可靠的母婴用品消费指南。现在，由10万妈妈推荐的2016年真实的口碑母婴好货清单公布如下。

育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓
育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

“妈妈口碑之选”揭晓

这份清单汇聚了106974位妈妈的真诚推荐，她们毫无保留地推荐了自己认为很棒的母婴产品

妈妈们赶紧来看看入选清单的母婴好货都有哪些。由于篇幅有限，列举了每类第一名产品。详细清单请见 http://act.ci123.com/pomp2016/?c=orange_list

宝宝用品：九大品类 TOP1口碑好货让宝宝健康成长

育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓
育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

宝宝用品·奶粉  TOP1  Wyeth/惠氏S-26金装幼儿乐配方奶粉

妈妈精彩点评：奶粉不是很甜，口味方面比较接近母乳，不上火而且价格很亲民。营养丰富，比较适合中国宝宝。

宝宝用品·纸尿裤  TOP1  Huggies/好奇铂金装倍柔亲肤纸尿裤

妈妈精彩点评：好奇铂金装倍柔亲肤纸尿裤的吸水性和防侧漏以及柔软度都很赞，宝宝一直用没有出现红屁屁等问题，它吸收又多又快，材质非常得的舒适柔软，非常适合宝宝娇嫩的皮肤。

宝宝用品·洗护用品  TOP1  Pigeon/贝亲婴儿润肤乳

妈妈精彩点评：用了这款润肤乳，宝宝脸上的干裂纹，第二天就没了，皮肤持久水嫩，摸上去滑滑的，冬天用更好，防止皴裂。

宝宝用品·哺喂用品  TOP1  Pigeon/贝亲婴儿自然实感宽口径玻璃奶瓶

妈妈精彩点评：奶瓶很不错，玻璃的用着放心，大小也比较适中，可以放在暖奶器里用，对于瓶喂的妈妈来说，很适用

宝宝用品·辅食  TOP1  Heinz/亨氏婴儿营养米粉

妈妈精彩点评：老牌子信得过，宝宝吃了不上火。米粉磨得很细，很好泡，不容易结块，味道不会太甜太香，刚刚好，说明没有添加香料

宝宝用品·玩具  TOP1  Alilo/火火兔儿童智能蓝牙故事机 F6

妈妈精彩点评：宝宝早教的好宝贝，里面内容丰富，外观设计可爱，故事儿歌没有杂音，值得妈妈们购选。

宝宝用品·童装童鞋  TOP1  Annil/安奈儿

妈妈精彩点评：安奈儿的服饰都是非常注重环保，所有产品均采用纯天然的棉、麻、毛等面料，印花和染色全部为活性环保染料，保证每一件服饰均能让穿上她的小朋友得到健康的呵护；宝宝穿着非常舒服。款式简洁大方。

宝宝用品·童车安全座椅  TOP1  Goodbaby/好孩子头等舱儿童安全座椅

妈妈精彩点评：好孩子安全座椅口碑很好，在国内销量非常不错，性价比高，而且质量特别好，抗压性强，安全系数也比较高，材质安全健康，家有小宝宝的开车出去很不方便，给宝宝安装一个安全座椅非常的有保障

宝宝用品·药品营养品  TOP1  伊可新维生素 AD 滴剂

妈妈精彩点评：这是中国本土产品儿童营养产品中知名度较高的产品，在宝宝30天左右就给宝宝添加，补充维生素 AD，可预防夜盲症等。产品采用了独立胶壤包装，干净卫生，使用也方便，每天一粒，比一般每天用滴管的放心不少。

妈妈用品：对自己也要好一点，4大品类 TOP1让你当妈轻松又美丽

育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓
育儿网橙品清单妈妈口碑之选清单揭晓

妈妈用品·洗护用品  TOP1  MOM FACE/亲润孕妇专用豆乳洁面乳

妈妈精彩点评：我在孕期用的都是亲润的护肤品尤其是亲润豆乳系列非常的好用，温和不刺激，无化学成分，保湿效果很好，非常适合孕妈妈和哺乳妈妈。敏感肌肤也能用，特别天然又温和，值得推荐

妈妈用品·药品营养品  TOP1  Scrianen/金斯利安多维片

妈妈精彩点评：金斯利安多维片是孕期前三个月补充叶酸和维生素很不错的选择，之前怀孕医生推荐食用的。因为金斯利安多维片本身就是叶酸和维生素组成，含量也刚好适合人体每天的需求，是从食物中提取的不用担心材料不安全。

妈妈用品·哺乳用品  TOP1  PHILIPS AVENT/飞利浦新安怡自然韵律科技双边电动吸乳器

妈妈精彩点评：这款吸乳器能深度模仿宝宝吸乳的节奏，快而浅随后慢而深，帮助妈妈更高效泌乳。并且具有特有的交替吸乳模式，使得两边有节奏均匀轮流吸乳，其特有的有花瓣按摩垫按摩乳房，软软的按摩垫让妈妈感觉不到冰冷感，感觉就像体验了一场轻松的按摩，让妈妈获得更舒适放松的吸乳体验的同时，乳量也噌噌噌得往上涨，追奶自然更轻松

妈妈用品·穿着用品  TOP1  Octmami/十月妈咪前开扣哺乳文胸

妈妈精彩点评：很舒适，布料很透气，肩带也不勒，然后辅乳期间也接着买了好几件，经得多洗，不变形，很适合孕妈咪。

海淘用品：走向世界，海外母婴好货，不出国门也要来一发

海淘用品  TOP1  Comotomo/可么多么防胀气宽口硅胶奶瓶

妈妈精彩点评：大宝小时候不吃母乳时买过可么多么奶瓶，很赞的一款奶瓶，在宝宝不吃的时候可以挤着喂，后来宝宝整天捧着可么多么奶瓶喝水，像妈妈乳房一样的奶瓶，宝宝很容易接受。

以上各类清单的 TOP1，妈妈们用过几款呢？如果还没有用过，不妨趁着“双十一”大促时囤起来，众多妈妈都说好的产品，相信会是真正的好产品。

当然，好货远不止这些 TOP1，“妈妈口碑之选”清单中还有很多的母婴好货，完整清单请点击链接查看：http://act.ci123.com/pomp2016/?c=orange_list

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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