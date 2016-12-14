迈克菲报告：93%的安全运营主管被警报淹没，无法鉴别潜在威胁

安全运营中心调查的受访者坦承：跟不上网络安全警报发布的速度，无法对安全事件鉴别归类，并进行调查
美国加州圣克拉拉2016年12月14日电 /美通社/ --
Intel Security发布了《迈克菲实验室威胁报告：2016年12月》。该报告深入剖析了企业对安全运营中心（SOC）的运用；详细介绍了勒索软件在2016年的主要发展；并阐释了攻击者如何通过木马感染合法代码，并充分利用这一合法性尽可能隐藏自己，从而创建难以检测到的恶意软件。12月的报告还详细介绍了2016年第三季度勒索软件、移动恶意软件、宏恶意软件、Mac OS恶意软件及其它威胁的增长。
Intel Security迈克菲实验室副总裁Vincent Weafer表示：“安全行业面临的一个难题是识别代码的恶意行为。这些代码设计得像合法软件一样，具有较低的误报率。一段代码看起来越真实，就越有可能被忽视。2016年，由于沙盒能识别到越来越多的恶意软件，要求需要隐藏恶意活动才能达到目的，从而推动合法应用的‘木马化’。这种发展为企业的安全运营中心带来了更大的工作量——要想成功防御威胁，需要迅速检测、追捕并摧毁正在发生的攻击。”
2016年安全运营中心的现状
2016年年中，Intel Security委托展开了一项基本调查，以期更深入地了解企业使用SOC的方式、这些方式如何随着时间的推移而改变，以及未来的发展。这份调查对来自多个地区、行业以及规模的企业中近400位安全从业者进行了采访，收集了关于2016年SOC情况的宝贵信息：
调查受访者表示，SOC增长和投资的首要任务是提高应对已确认攻击的能力，包括协调、修复、消除、学习以及防止重蹈覆辙。
欲了解更多关于迈克菲实验室对SOC现状调查研究的信息，详见你是否需要提升安全运营中心？
“木马化”合法软件的兴起
这份报告还详细介绍了攻击者把木马放在普遍接受的代码中，以期掩盖其恶意企图的诸多方式。迈克菲实验室发现了实现这一目标的多种方式：
欲进一步了解合法软件的木马化，详见木马化呈上升趋势。https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/trojanization-is-on-the-rise/
2016年：勒索软件之年？
直到第三季度结束，今年新勒索软件样本的数量总计为3,860,603，总勒索软件样本自年初以来增长80%。2016年，除了数量的激增，勒索软件还表现出显著的技术进步，其中包括加密部分或完整磁盘、加密合法应用所使用的网站、防沙盒、用来交付勒索软件的更复杂的攻击工具，以及开发出更多服务形式的勒索软件。
Weafer表示：“去年，我们预测2015年勒索软件的激增将延续到2016年。2016年可能确实会成为‘勒索软件之年’-- 勒索软件攻击数量的激增，出现了一些引起媒体广泛关注的高调攻击，以及这类攻击中的显著技术进步。另一方面，安全行业与执法机构之间更紧密的合作、行业竞争对手之间的建设性协作已经开始在抗击网络犯罪的过程中显现出成果。因此，我们预测，勒索软件攻击的增长将在2017年放缓。”
欲进一步了解勒索软件领域的发展，参见勒索之年。
https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/2016-a-year-at-ransom/
2016年第三季度威胁活动
2016年第三季度，迈克菲实验室的全球威胁情报网络记录到了勒索软件、移动恶意软件和宏恶意软件的显著激增：
欲进一步了解2016年第三季度的这些趋势，或更多威胁格局统计数据，请访问：www.mcafee.com/cn，查看完整报告。
http://www.mcafee.com/cn/resources/reports/rp-quarterly-threats-dec-2016.pdf
要想就企业机构如何更好地保护其企业远离本季度报告中详细介绍的威胁而获得指导，请访问企业博客。