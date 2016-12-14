天使之橙与2017CVS上海自动售货机展达成合作

这个冬天“橙”全你

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 近日，天使之橙与中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）达成合作，将在明年4月参加由上海博华国际展览有限公司主办的该展会。第14届CVS自助展将于2017年4月26-28日在上海新国际博览中心举行。

天使之橙由上海巨昂投资有限公司荣誉出品，公司成立于2013年，是一家集农产品采购、物流、仓储、商业高智能自动贩售设备研发和生产、互联网产品研发和运营、零售等全产业链业务为一身的平台型企业。



天使之橙

凭借颠覆性的商业理念和强大的技术开发能力，公司运用物联网思维，去掉所有中间环节，直接连接鲜橙产区与用户，从而实现新鲜便捷的完美购物体验，并拥有现榨橙汁自动贩售、农产品交易平台运营及电子商务三大主营业务。



天使之橙

作为智能现榨橙汁自动售卖领域的开创者，公司目前拥有多项全球首创的专利技术，并稳居行业龙头地位。截至2016年4月，销售网点遍布全国120座城市，超过2,000台签约终端，每月约180万杯有效销量，并保持高速增长的良好势头。终端遍及全国各大商场、地铁站、办公空间、医院、早教连锁机构等公共区域，凭借成熟的新媒体网络传播技术，拥有数千高端点位的互动传播能力。

中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）是与美国NAMA展会齐名的全球两大自动售货及自助展会之一，自诞生至今已有超过十余年的历史。展示产品涵盖自助服务终端及解决方案、自动贩卖综合系统、自助查询终端、货币识别系统、自助打印设备、移动支付终端设备、智能读卡设备、售货机专用产品供应商及相关配件与服务等各个环节。每年吸引数千家行业企业及数万专业观众前来，是享誉亚洲的自助服务及自动售货行业盛会。



2017CVS自动售货机展

2017CVS展将与上海酒店工程及商业空间系列展、SFE上海国际连锁加盟展同期举办，且与相关板块共同构建成一个专为酒店、餐厅、办公楼等商业空间提供产品和解决方案采购的一站式平台，共享200,000平方米、100,000专业观众、2,000家参展企业的规模效应。



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网址：www.chinavending.com.cn

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关于主办单位上海博华国际展览有限公司

上海博华国际展览有限公司是国内领先的商贸展会，会议活动和B2B在线贸易采购平台的主办机构，是于伦敦股票交易所上市的博闻集团（UBM plc）在中国的中外合作企业，由上海华展国际展览有限公司和博闻亚洲有限公司联合组建而成。上海博华服务行业超过23年，为家具（家具/设备及原辅材料）；酒店（酒店、商场、酒店家具、食品/饮料）；装饰设计（建材/卫浴、装饰、工程与设计）；休闲与游艇（游艇、休闲、尚品生活）；清洁（环保环卫、洗涤、室内环境）；药品与食品（制药原料、机械包装设备、食品原料、营养保健品、淀粉）；智博会（数字标牌、自动智能终端、多媒体试听）；照明灯饰等八大领域提供一体化服务，共涉及62项国际性展览活动，总展出面积达90万平方米以及8个B2B在线交易平台网站和4本专业刊物，为来自全球的超过35万采购人士创造贸易机会。公司在北京、广州、中山古镇均设有办事机构，员工总数超过350人。

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