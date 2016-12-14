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天使之橙与2017CVS上海自动售货机展达成合作

2016年12月14日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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这个冬天“橙”全你

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 近日，天使之橙与中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）达成合作，将在明年4月参加由上海博华国际展览有限公司主办的该展会。第14届CVS自助展将于2017年4月26-28日在上海新国际博览中心举行。

天使之橙由上海巨昂投资有限公司荣誉出品，公司成立于2013年，是一家集农产品采购、物流、仓储、商业高智能自动贩售设备研发和生产、互联网产品研发和运营、零售等全产业链业务为一身的平台型企业。

天使之橙
天使之橙

凭借颠覆性的商业理念和强大的技术开发能力，公司运用物联网思维，去掉所有中间环节，直接连接鲜橙产区与用户，从而实现新鲜便捷的完美购物体验，并拥有现榨橙汁自动贩售、农产品交易平台运营及电子商务三大主营业务。

天使之橙
天使之橙

作为智能现榨橙汁自动售卖领域的开创者，公司目前拥有多项全球首创的专利技术，并稳居行业龙头地位。截至2016年4月，销售网点遍布全国120座城市，超过2,000台签约终端，每月约180万杯有效销量，并保持高速增长的良好势头。终端遍及全国各大商场、地铁站、办公空间、医院、早教连锁机构等公共区域，凭借成熟的新媒体网络传播技术，拥有数千高端点位的互动传播能力。

中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）是与美国NAMA展会齐名的全球两大自动售货及自助展会之一，自诞生至今已有超过十余年的历史。展示产品涵盖自助服务终端及解决方案、自动贩卖综合系统、自助查询终端、货币识别系统、自助打印设备、移动支付终端设备、智能读卡设备、售货机专用产品供应商及相关配件与服务等各个环节。每年吸引数千家行业企业及数万专业观众前来，是享誉亚洲的自助服务及自动售货行业盛会。

2017CVS自动售货机展
2017CVS自动售货机展

2017CVS展将与上海酒店工程及商业空间系列展、SFE上海国际连锁加盟展同期举办，且与相关板块共同构建成一个专为酒店餐厅办公楼等商业空间提供产品和解决方案采购的一站式平台，共享200,000平方米100,000专业观众2,000家参展企业的规模效应。

欢迎关注官方微信公众号 随时了解展会
欢迎关注官方微信公众号 随时了解展会

网址：www.chinavending.com.cn     

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关于主办单位上海博华国际展览有限公司

上海博华国际展览有限公司是国内领先的商贸展会会议活动和B2B在线贸易采购平台的主办机构是于伦敦股票交易所上市的博闻集团UBM plc在中国的中外合作企业，由上海华展国际展览有限公司和博闻亚洲有限公司联合组建而成。上海博华服务行业超过23年，为家具家具/设备及原辅材料；酒店（酒店、商场、酒店家具、食品/饮料；装饰设计（建材/卫浴、装饰、工程与设计）；休闲与游艇（游艇、休闲、尚品生活）；清洁（环保环卫、洗涤、室内环境）；药品与食品制药原料、机械包装设备、食品原料、营养保健品、淀粉；智博会（数字标牌、自动智能终端、多媒体试听）；照明灯饰等八大领域提供一体化服务，共涉及62项国际性展览活动，总展出面积达90万平方米以及8个B2B在线交易平台网站和4本专业刊物，为来自全球的超过35万采购人士创造贸易机会。公司在北京广州中山古镇均设有办事机构，员工总数超过350人。

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iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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