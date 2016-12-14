薪福快线：HR SaaS软件助企业控本增效

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 薪资计算、招聘测评、培训学习、绩效管理等模块，曾是传统人力资源软件可触及的应用范围，为何愈来愈多的大型企业纷纷离开传统HR软件，转投SaaS怀抱，选择像薪福快线这样的HR SaaS 软件？

在近日的人力资源高峰论坛中，薪福快线技术总监与行业从业者，及众多企业HR管理者，从技术发展的角度来分析了这个现象。

SaaS 是软件发展的未来，时代发展不可逆转

从技术发展来看，SaaS应用是移动互联网技术发展的结果，而传统人力资源软件的应用模式将逐渐褪色，具体从HR管理软件的发展历程窥见一二。

第一阶段，单机版时代：HR软件执行一个功能。

第二阶段，局域网时代：企业内部的管理系统。

第三阶段，互联网时代：传统HR软件成为企业内部管理系统与平台。企业需要高成本购买、下载、更新、维护这些软件，还需布署本地服务器。

第四阶段，移动互联时代：SaaS 是HR软件发展的未来。SaaS布署在云端，以Web （网页）形式展现，多企业用户按需租赁SaaS软件；企业无需购买、下载、更新、维护软件，也无需自行布署服务器。

本质不同：SaaS 重服务，传统HR软件重产品

SaaS的英文是Software as a Service，中文全名为“软件即服务”，SaaS软件设计基因是用户思维、服务意识。传统HR软件设计基因是IT产品思维，只关心产品应用性，推崇流程。

比如，“流程复杂”、“界面不友好”等等，是很多企业用户使用传统HR软件最直接的感受。而使用过薪福快线等HR SaaS软件的企业用户则感受到：达到相同的结果，SaaS软件操作流程更简单、更高效、更友好，最关键的是可以先试用体验，这完全区别于上一代应用软件系统。

SaaS 助力企业大幅控本

相比传统HR软件，SaaS 软件助力企业达到控本增效的关键原因在于：SaaS 软件布署云端、及企业用户只需要按照使用时间长度和选用的功能模块租赁软件使用。

控本表现之一： 使用HR SaaS 软件，企业无需投入前期的软硬件购买成本，较上一代管理软件相比，成本下降了90%



软件成本：SaaS软件是多租户的按需租赁模式，所以企业分摊的月租赁成本非常低。而传统HR软件，需要高成本购买软件。



硬件成本：SaaS软件布署在云端，企业用户无需成本布署本地服务器等硬件设施。而传统HR软件，需要高成本购置服务器等硬件设施。



软件成本：SaaS软件是多租户的按需租赁模式，所以企业分摊的月租赁成本非常低。而传统HR软件，需要高成本购买软件。 硬件成本：SaaS软件布署在云端，企业用户无需成本布署本地服务器等硬件设施。而传统HR软件，需要高成本购置服务器等硬件设施。 控本表现之二：使用HR SaaS 软件，企业无需投入软硬件的维护、更新成本，成本直接降为0



HR SaaS软、硬件的更新、维护由HR服务商提供，企业零成本即可实时使用最新IT技术。而使用传统HR软件的企业，需自行承担相应维护、更新等信息化发展成本。



以薪福快线HR SaaS云平台为例，相比传统HR软件，综合软硬件的前期购买、后期维护及更新，企业选用HR SaaS软件成本至少可减少90%。



HR SaaS软、硬件的更新、维护由HR服务商提供，企业零成本即可实时使用最新IT技术。而使用传统HR软件的企业，需自行承担相应维护、更新等信息化发展成本。 以薪福快线HR SaaS云平台为例，相比传统HR软件，综合软硬件的前期购买、后期维护及更新，企业选用HR SaaS软件成本至少可减少90%。 控本表现之三：使用HR SaaS 软件，企业更换软件成本极低，成本下降90%



企业做软件采购选择之前，就可以试用和试用薪福快线SaaS软件，而高度定制化的传统HR软件，很难向企业开放试用，最大程度降低了上一代软件摸不着看不到的缺点。



企业使用HR SaaS软件期间，服务商按企业动态需求，实时更新迭代SaaS功能模块，满足企业不断变化的功能需求。



更换软件方面，选用传统HR软件的企业，易被前期大量的软硬件投入所捆绑，难以更换HR软件；而HR SaaS软件，因无需前期投入，所以即便更换软件成本降低。

SaaS助力企业高度增效

增效表现之一： HR SaaS 软件的实施速度极大提高



一般传统HR软件，企业实施需要半年至一年，甚至更长；而以薪福快线HR SaaS 云平台为例，千人员工的企业实施，4小时可上线使用。



实施速度提高的根本原因，就在于软件的实施阶段是企业检测软件功能的重要阶段。SaaS软件对接的是多租户，意味着软件功能被多家企业不断高频检测，SaaS服务商在最短时间内发现问题并解决；而传统软件是高度定制化，只能是单一企业不断测试系统功能，导致实施过程非常缓慢。



一般传统HR软件，企业实施需要半年至一年，甚至更长；而以薪福快线HR SaaS 云平台为例，千人员工的企业实施，4小时可上线使用。 实施速度提高的根本原因，就在于软件的实施阶段是企业检测软件功能的重要阶段。SaaS软件对接的是多租户，意味着软件功能被多家企业不断高频检测，SaaS服务商在最短时间内发现问题并解决；而传统软件是高度定制化，只能是单一企业不断测试系统功能，导致实施过程非常缓慢。 增效表现之二： HR SaaS 软件的运行速度极快



布署在云端的HR SaaS软件，其运行速度也优于布署本地服务器的传统HR软件。这是由于HR SaaS软件服务商为保障峰值阶段，即多租户同时在线阶段，企业用户平稳运行软件而配备了大量的硬件保障；而实际往往是，极少概率会出现所有租户同时在线占用网络资源，所以日常企业采用云布署的HR SaaS软件速度会优于本地布署的传统HR软件。



以HR的实际使用体验为例：千人规模的薪资计算，薪福快线SaaS云平台的用时是传统HR软件的1/30 。

SaaS 可实现中大型企业本地化布署、对接系统的定制化需求

不可忽视的是，跨国企业、中大型企业尤其关心企业数据安全。国际上，SaaS软件服务商一般解决方案是：进行企业私有云的定制化布署。如HR SaaS 软件巨头Workday等，已为众多跨国企业提供定制化服务；国内的薪福快线也可为企业进行本地化布署、个性化定制服务。但相比传统HR软件，企业使用SaaS软件，仍能在软件使用体验、软件购买成本、实施成本及速度上享有巨大优势。

对于已有ERP系统的跨国企业、中大型企业，可能由于ERP某细分功能实现较弱，或国外总部选择的ERP软件在本土化实现较差等原因，需加强某些特定功能。此时，也可选择极具兼容性的SaaS软件对接。比如薪福快线可对接传统软件、也可对接不同功能的SaaS软件，满足企业全面管理需求。

所以从技术发展来看，HR SaaS 软件已经在使用速度、成本、信息化实时竞争力等方面，展示出传统HR软件无法比拟的优势。