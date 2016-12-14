上海申克机械最新款涡轮平衡机CHITU在法兰克福汽配展首秀

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 在11月30-12月3日召开的2016上海法兰克福汽配展上，上海申克机械带来最新款涡轮平衡机CHITU，并宣布该产品同期投放市场。



适用于涡轮增压器压气轮和涡轮转子的气浮平衡机CHITU

为期四天的展会汇聚了来自英国、法国、德国、意大利等全球39个国家和地区的近6000家企业，其中不乏全球汽车零配件行业最前沿的设计、技术和产品。在汽车工业领域，上海申克机械始终致力于为客户提供工业动平衡机、工业辅机设备、汽车终端装配设备和汽车加注设备产品并提供完善的售后服务。展会现场，其展示了其最新产品和平衡技术，吸引了大量专业买家和观众前来咨询。

作为上海申克最新推出的一款适用于涡轮增压器压气轮和涡轮转子的简约型气浮平衡机，CHITU尽管体形轻盈，但丝毫不影响其强大的性能，具有测量精度高、应用广泛、测量系统高效、设计人性化、平衡测量等优势。CHITU中文发音“赤兔”，寓意其像赤兔宝马一样出色。

展会现场，上海申克机械的工作人员向到场的观众实际展示了CHITU的性能。CHITU运用了气浮测量技术，不但确保了准确的测量精度，并且节拍短，动态数据可即时输出；既可应用于乘用车，也可应用于商用车增压器转子，还可以适用于更多生产领域，满足客户的多样化需求。与此同时，CHITU搭载高效测量系统CAB870，集成了测量、控制和人机对话等功能，配合符合人体工学原理的模块化设计和液晶触摸屏，操作更加舒适简易，更具人性化。不仅如此，CHITU还集成了优质零部件，以确保性能更可靠稳定，同时其立式平衡单元采用软支撑结构平衡摆度，可充分减少外界振动对测量系统的影响。本届上海法兰克福汽配展是CHITU的首秀，该款平衡机将同期投放市场。

CHITU是上海申克机械专门为增压器二级市场生产厂家研发的机器。此前，二级市场的增压器生产厂家一般都是使用皮带驱动的平衡机进行压气轮和涡轮转子的动平衡测量，或使用国外进口的气浮平衡机进行动平衡测量。但是皮带机的测量精度有限，随着增压器转子的小型化，且精度要求越来越高，皮带机已经无法满足要求；而国外进口的气浮平衡机价格又过于高昂；在这样的背景下，上海申克机械推出了满足市场需求的气浮平衡解决方案CHITU，以满足二级市场的增压器转子动平衡要求。

上海法兰克福汽配展规模仅次于德国法兰克福展，是亚洲领先的汽车零部件、维修检测设备以及汽车用品展览会，以信息交流、行业推广、商贸服务及产业教育四大特色功能，持续为汽车产业链搭建一站式行业服务平台，汇聚汽车全产业链的前沿产品及创新技术。上海申克机械连年参加上海法兰克福汽配展，今年除了CHITU外，还带来了TB Sonio涡轮增压器平衡机、CIVO全自动五工位电枢平衡机和VIRTUO-R轮毂自动平衡机等产品。

作为平衡机领域的创始者，上海申克机械一直致力于平衡技术的研发与应用，是世界上最大的高端平衡机供应商，为全球各类工业用户提供全方位的平衡技术解决方案。遍布全球的客户通过申克的平衡技术，在产品品质、生产效能、环境保护和进出口贸易上实现获益。