浪潮荣膺2016年度中国信息化最具影响力企业奖

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 12月13日，以“迎机遇 谋转型 创未来”为主题的2016第九届中国信息主管年会在北京召开，正式揭晓了2016行业信息化的各类奖项评选结果。浪潮基于在大数据产品研发、技术升级、产业孵化等方面取得的骄人成果，一举摘得“2016年度中国信息化最具影响力企业”荣誉称号，进一步彰显了浪潮作为中国大数据产业先行者的领军地位。



浪潮荣获2016年度中国信息化最具影响力企业奖

作为国内大数据产业领军企业，浪潮坚信数据是未来经济发展的重要生产资料，必将催生大量的经济新业态，并最终迈向“数据社会化”。多年来，浪潮一直倡导、推进政府数据开放，基于“组织数据和互联网数据融合创新”理念，打造“数据工厂+数据产品+数据电商”的大数据产业形态，推动数据开放、数据交易和创新应用。这一理念还被国务院《促进大数据发展行动纲要》采纳。

结合当前政府实际情况和对数据开放的需求，浪潮早在2014年就国内率先提出了“信息公开”、“数据网站”、“数据门户”、“数据平台”、“数据生态”的政府数据开放技术成熟度五级模型，并形成了从咨询规划、平台建设、数据运营服务三个层面的全业务实践模型。

目前，浪潮已成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了数据的共享共用，其中为广州梳理了来自医院、人社、交通等数据集8100类，采集数据300万条。与此同时，浪潮还先后与青岛、无锡等各地市政府联合开展数据开放应用创意大赛，不断推进政务数据资源的社会化开发利用，对于促进信息惠民和大众创新、推动大数据产业发展起到了积极作用。

为推动数据交易，实现数据商品化，浪潮专门建设了“天元数据网”这一大数据交易平台，为数据的登记、确权、估值、交易、审计等各个流通环节提供了全面且强有力的支撑，聚集了近2万交易用户，超过5万个用户在线使用这些数据创业创新。

不仅如此，浪潮还从2010年开始就投入巨大的人力物力，进行数据采集并提供大数据资源服务。目前，其互联网数据采集平台“卓数云库”已积累了涵盖5大领域、19大类、42PB的互联网数据资源，并已催生了上百个大数据应用。未来，卓数云库还将持续整合浪潮自有数据、政府公开数据以及联盟伙伴数据，为数据资产实现变现提供保障。

此外，浪潮独创了“公司+创客”模式，即围绕“数据生产 -- 数据交易 -- 数据应用”的产业链条，首创大数据A/B创客模式，通过天元数据网和卓数云库，支撑A创客（从事大数据应用开发）和B创客（从事大数据采集生产）创新创业，积极孵化大数据产业。

在今年10月刚刚结束的Inspur World大会上，浪潮还正式发布了“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”，宣布未来将投资100亿元人民币成立“大数据创新基金”，在全国100个城市建设100个创客中心，规划成立100个数据所，扶持10000名创客，带动100万就业。

截至目前，浪潮已在沈阳、济南、江门、西安、成都、苏州、常德等地陆续发布了大数据双创行动计划，在贵州、北京、沈阳、济南、青岛等地联合政府开展大数据创客中心建设，为中小企业和个人节省创业资金成本数亿元，支持引导创新创业项目近百个。