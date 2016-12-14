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新白皮书揭示法律服务营销方式的变化

2016年12月14日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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伦敦2016年12月14日电 /美通社/ -- 网络内容营销在当今法律行业变得越来越普遍。律师事务所正越来越多地通过在网络上免费发布专业信息，提升口碑和进行个人推荐。Lexology（环法视野）今天发布的一篇标题为“How to build your personal brand and become a thought leader in your practice area,”（如何建立个人品牌，成为您所在业务实践领域的思想领袖）的白皮书解释了内容营销的工作模式以及成为律师重要工具的原因。

内容营销包括向目标受众创造和发布有价值的相关信息，如文章、备忘录和最新消息。作为信息的发布方，内容营销者既获得了声誉，又提高了曝光度。互联网与社交媒体放大了内容营销的作用，因为现如今需要专业服务的任何人基本上都会先在网络上进行搜索。搜索可得到需要的内容，而通过这些内容则可以看到内容营销者和他们的资历介绍。

Lexology 的新白皮书为律师事务所和法律界专业人士提供了一个操作步骤指南，指导他们如何：

  1. 提炼焦点
  2. 创作内容
  3. 到达目标受众
  4. 追踪工作成效

白皮书可通过 Lexology 内容营销中心 http://www.contentmarketing.lawyer 免费下载。 

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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