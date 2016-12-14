HDXRF获批用于土壤和固体废物元素分析新方法ASTM D8064-16

纽约州阿尔巴尼2016年12月14日电 /美通社/ -- 最新发布的 ASTM D8064-16 标准测试法已被批准使用能量色散X射线荧光（简称EDXRF）光谱测定法，来进行土壤和固体废物中重金属元素的量化分析。这个测定法使用了多个单色光束，又叫高精度X射线荧光(HDXRF)。全球范围对土壤修复和治理的需求日益增长，这个新方法的及时出现，为该行业提供了一个被认可的标准。

ASTM D8064 适用于各种土壤基质对于铬、镍、砷、镉、汞和铅的测定。由于这些元素被广泛应用于众多工业流程，并且它们残留在很多废弃的工厂里，因此推动了准确、快速、简易现场测试方法的需求，这个方法就是 HDXRF。

XOS 先进技术发展总监陈泽武博士表示：“这个新标准提供了一个被认可的方法，实现了更加量化的分析，而简单的筛查法无法达到很多环境应用所需的必要检测性能。”

陈博士表示，ASTM D8064 标准测试法已被成功用于测定土壤和固体废物中的重金属，该测试法满足了行业需求。

XOS 公司研发的 HD Rocksand® 采用了 HDXRF 技术是一款用于现场分析土壤和水中超低含量重金属的便携式分析仪。HD Rocksand 能做的远不止简单的筛查，它也提供了符合 EPA 6200 和 ASTM D8064 标准的量化检测解决方案。更多详情，请访问 xos.com/hd-rocksand。XOS 将在 Battelle 的第九届受污染沉积物修复与管理国际会议(Ninth International Conference on Remediation & Management of Contaminated Sediments)的309号展位以及匹兹堡分析化学与光谱应用会议暨展览会(Pittcon)的1636号展位展示 HD Rocksand，前者于2017年1月9-12日在新奥尔良举办，后者于2017年3月5-9日在伊利诺伊州芝加哥举办。