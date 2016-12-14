成为Hotel Plus样板房品鉴赞助商，承接酒店及商业空间工程项目

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 由上海博华国际展览有限公司主办的2017上海国际酒店及商业空间工程与设计展览会将于2017年4月26-28日在上海新国际博览中心隆重开幕，展会同期举办的 -- “HOTEL PLUS酒店及商业空间样板房品鉴”将邀请最热的酒店管理公司及设计公司实景还原在建或设计的酒店及商业空间样板房。目前，希尔顿、世茂、雷迪森、萨维尔、联谊、花间堂、漫居、东呈等酒店管理集团及达观、十聿、同余、平元、瓴高、纬图等设计公司均已确认参与Hotel Plus样板房品鉴，将于展会现场致力打造一个集酒店和商业空间管理理念、智能技术、设计创意、材料运用于一体的创意活动。



2017 Hotel Plus样板房参与企业

在中国旅游饭店业协会的大力支持下，活动已经成功举办五届。历届活动邀请到万达、洲际、绿地、世茂、喜达屋、温德姆、希尔顿、首旅、开元、金陵、铂涛、君澜、如家等知名酒店管理集团和Studio HBA、郑仕樑、杜康生、陈涛、伍兹贝格、蒙泰、意大利WT、香港Domo等诸多知名酒店及设计公司共同联手组成豪华阵容的设计团队，实景还原的酒店样板房，引领着酒店业发展潮流，为投资方、业主方、加盟商提供最直观、独特的观展体验。



2017 Hotel Plus历届样板房参与企业

目前已有数10家酒店及设计公司确认参与2017样板房品鉴活动，有志于承接酒店工程的建材商们可以通过成为Hotel Plus样板房赞助商，搭上进入知名酒店或设计公司采购系统的直通车，把握工程渠道，逆势寻求企业发展。



2017 Hotel Plus样板房赞助企业

观众预登记正式开启，立即注册赢取精美礼品

本届展会观众入场依旧延续往年线上线下双重登记方式。线上包括官网预登记与官方微信预登记，线下则是直接在展会现场登记入场。为了给大家带来更好的观展体验及增加展会的专业买家，2017上海酒店及商业空间工程与设计展现场观众预登记不仅可免去现场排队等待时间，我们还将每月抽取10位幸运预登记观众送上精美礼品。

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