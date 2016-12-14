嘉民获五位新客户承租位于上海嘉民浦东空港物流中心

此次承租位于上海嘉民浦东空港物流中心98,120平方米的物流空间

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 嘉民集团（“嘉民”或“集团”）欣然宣布，获得五位新的大型客户承租位于嘉民浦东空港物流中心共计98,120平方米的物流空间。是次成功出租该设施，反映出位于上海等主要门户城市及其周边位置优越的优质仓储和物流设施的市场需求仍然旺盛。



嘉民浦东空港物流中心



嘉民浦东空港物流中心

嘉民浦东空港物流中心毗邻浦东国际机场专供货运航空使用的第三跑道旁，配有完善的交通基础设施。中心由两层坡道式仓储设施组成，采用可持续设备，如LED照明系统、低辐射玻璃幕墙及由循环再造物料制成的钢材。

近期承租嘉民浦东空港物流中心的五位客户包括：

中国领先的邮政服务供应商中国邮政速递物流股份有限公司（China Postal Express & Logistics）

丹麦运输与物流服务专家北欧国际物流有限公司（DSV）

中国领先的综合性运输公司新时代国际运输服务有限公司

中国整车物流公司世灏国际物流有限公司

车辆交付前检验服务供应商励快骏投资咨询（上海）有限公司

嘉民大中华区首席执行官夏伟奇（Kristoffer Harvey）表示：“市场对嘉民浦东空港物流中心空间的殷切需求显示出，嘉民致力于使该中心成为意欲毗邻中国第二大最繁忙的机场的企业的优先选择。我们欣然欢迎一众知名客户租用该设施，亦为我们能够以现代化的物流解决方案和优质的客户服务满足其要求而感到高兴。”

中国邮政速递物流股份有限公司是嘉民浦东空港物流中心的新客户之一，并已承租面积共计19,769平方米的物流空间。

中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司总经理王爱平表示：“上海邮政速递物流是专业经营和管理上海邮政速递物流业务的现代综合快递物流企业、国家队。业务通达全球200多个国家和覆盖全国所有地区。嘉民公司在业界久负盛名，这主要归功于其优质的仓储设施以及优秀的物业管理能力。我们对于能够租用嘉民以最高标准建成的一流仓储资源感到非常荣幸，嘉民浦东空港物流中心所提供的充足空间对于帮助和提高上海邮政速递物流经营运营能力，提高效率以及提供全方位的客户服务起到了关键的作用。上海邮政速递物流也将为社会各界提供方便快捷、安全可靠的速递物流服务。”

关于嘉民集团

嘉民集团（Goodman Group）是一家综合的房地产集团，业务遍布澳洲、新西兰、亚洲、欧洲、英国及美洲。嘉民集团由Goodman Limited、Goodman Industrial Trust及Goodman Logistics (HK) Limited组成，是在澳洲证券交易所上市的最大工业地产集团，同时亦是全球最大的已上市工业及商业地产专业基金管理公司之一。

嘉民全球性的地产专长、全面的“持有+发展+管理”客户服务及显要的基金管理平台可确保该集团打造出创新的房地产解决方案，满足其客户的个体需求，同时力求为投资者提供长远回报。

如欲了解更多信息，请浏览www.goodman.com。