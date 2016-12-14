仲利国际再创新品牌 保安公司中实特勤展现真功夫

上海2016年12月14日电 /美通社/ -- 中租企业旗下中实特勤保全公司展现真功夫。11月16日在中租台北总部举办中实特勤保全暨中实物业管理品牌形象记者会，吸引台湾23家媒体37位记者到场采访报导，对于中租总裁辜仲立为何会成立保安公司深感好奇。

辜仲立总裁于记者会中，为第一期结训的学员亲自授证，期勉随扈人员（即随行保安人员）日后派任工作，达成绝对安全的重要任务。会中，学员展示武术特训成果，演练八极拳及其应用手法，精糂的武术表现，成为镁光灯的焦点。

中实特勤于2014年成立，提供优质商办、住宅大楼之驻卫保安、物业管理以及人身安全维护三大服务，特别礼聘中、高阶退役军警等菁英加入，给予人身随扈加强特训，并且聘请二位武术大师担作战技顾问，传授特勤人员更上层楼的功力。

中实特勤推动“认证制度”，是市面上唯一以此确保服务品质的保安公司。此外，最大的特色是每位随扈与保安，个个藏龙卧虎，均是中、高阶退役军警菁英，其中，总经理吴继祥就是相关背景出身。

吴继祥经理指出，中实特勤所招聘之人身随扈，必须完成“武术（散打、搏击、八极拳）”、“安全驾驶训练”及“基本救命术”、“特勤观念”等四大训练，并通过合格鉴测、取得完训证书后，才派任予客户，为客户的居家财产及生命安全提供最完善的保障。

在记者会现场，特勤同仁为大家展演了八极拳术，获得阵阵喝彩。现场演练的拳术应用手法包括夺枪、夺刀、徒手攻击，攻守之间十分逼真，连饰演歹徒的教官，被摔到手肘瘀青、肿起大包，总裁见状直道：太认真表演，看了为同仁感到心疼。之后，辜仲立总裁授予特勤同仁完训证书。现场的媒体摄影记者捕捉每一个重点画面，文字记者个个都是打字高手、埋头奋笔疾书。主管们展现小八极的pose，也成为各大新闻画面的焦点。此次记者会现场，电视记者一贯蜂拥采访，总裁畅谈对于中实特勤的展望。

中租企业分为中租控股（台湾上市公司）和中实控股，中租控股于2005年在中国大陆设立子公司 -- 仲利国际租赁有限公司。仲利国际成立至今，已设立34家分公司和5个专业金融事业部门，在融资租赁行业中享有良好声誉。