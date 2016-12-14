慧点科技：互联网时代企业需要怎样的协同办公系统

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 互联网模式的根本是改变信息交换和共享的模式。那么在互联网时代，企业在进行信息化建设过程中，该如何实现企业资源的共享，打破企业内部信息不对称的状态呢？

近日，慧点科技售前支持中心张黎明，就此问题做出了相应的分析，原文如下：

“互联网+”影响深远。“互联网+”对于企业经营管理模式的转变效果已经逐渐显现。协同办公系统是现代企业进行经营管理的有效工具。那么在互联网时代，企业到底需要怎样的协同办公系统呢？

认识、理解并拥抱互联网

所谓互联网模式，首先可以理解为是互联网改变了信息交互方式和交互对象，从而催生全新的商业模式，如B2B（商家对商家）、B2C（商家对消费者）、C2C（消费者对消费者）、O2O（线上到线下）、P2P（个人到个人）和OTA（在线旅游）等。

如今，互联网正在改变传统的商业模式。互联网模式的根本是改变信息交换和共享的模式，改变商品交换过程中的信息不对称状态，提供资源共享的平台，即共享经济模式。那么企业在进行信息化建设过程中，该如何实现企业资源的共享，打破企业内部信息不对称的状态呢？

在互联网时代，企业要融入互联网思维，特别是在互联网、大数据和云计算等信息技术不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链，乃至整个商业生态进行重新审视。互联网思维强调以用户为中心，产品简约至上、简单极致，采用迭代方式快速更新产品，强调流量思维和平台思维，打造企业内部流量入口，发展企业内部平台生态圈。企业信息化、协同办公的建设，如何利用互联网技术，融入互联网思维，为信息化建设带来新的转变也是我们今天关注的重点。

在互联网时代，技术引领产业变革的趋势越发明显我们今天，而不再是以往的业务引领技术变革。互联网技术应用对企业信息化建设带来巨大的影响，系统上云成为一大趋势。可以预见，未来所有的信息系统都将在云上。大数据和移动应用是企业信息化建设的另外两个热点。

企业协同办公系统建设难点

大型集团企业的协同办公系统建设普遍经历四个不同阶段：从缺少统一规划的分散建设阶段，到集团统一规划的集中建设阶段，到集团向下属公司全面推广阶段，再到建设推广之后的持续运营阶段。每个阶段都有相应的建设侧重点。目前企业协同办公系统建设基本处于集中建设和全面推广阶段。在此阶段，系统建设的重心是系统的规划、建设、推广的效率。当前企业在进行协同办公系统建设过程中，普遍面临以下三个问题：

第一，如何利用云计算技术实现协同办公系统建设模式和运营模式的转变，从而降低建设和运营成本，实现硬件、软件和应用功能等资源的共享。

第二，如何利用社交化的协作方式和移动化的访问方式，打破传统OA重办公、轻协同的应用模式，实现社交网络与企业内部办公系统的有效融合，真正发挥社交网络在管理上的价值。

第三，如何充分发挥平台的价值，覆盖企业管理流程，实现跨流程端到端的协同。

总而言之，从满足业务需求的角度上看，协同办公系统经过二十多年的发展已逐渐成熟。在互联网时代，如何充分利用互联网技术，打造全新的智慧办公模式将是未来企业协同办公系统建设的方向。

智慧办公系统的四大特征

慧点科技在企业协同办公领域耕耘18年。18年来，慧点科技与国内众多集团型企业，特别是众多央企、国企，一起经历了协同办公系统建设的四个阶段，对智慧办公系统有着自己的理解。慧点科技认为，智慧办公系统主要包含以下四个特征：

其一，移动建设平台化。移动优先战略下，平台化趋势将成为企业移动化建设的重点。

其二，协同办公社交化。以用户为中心，以社交化为基础，以移动化为手段，与业务结合，形成企业的流量入口。

其三，平台组件服务化。基于云计算技术，实现平台层的PaaS化，以快速响应业务变化。

其四，应用运营共享化。基于云计算技术，实现应用层的SaaS化，促进应用资源的可视和共享。

特征一：移动建设平台化

移动化已成为企业信息化的标配，企业应用的移动化涵盖办公协作、生产运营、客户服务和新业务模式等方面。在落实移动化应用时，企业普遍面临以下问题：是独立建设还是统筹规划？是单独开发还是基于平台建设？是为用户提供一个访问入口还是安装多个App？为了避免出现信息孤岛和应用竖井，智慧办公需要一个统一架构、统一管理、统一入口、统一运营的移动化支撑平台，为企业管理者提供整合、统一的App全生命周期管理平台，为企业开发者提供统一、标准化的开发平台，为企业用户提供统一的移动应用访问入口。

特征二：协同办公社交化

社交化的核心价值是沟通和连接。企业内部协同办公的社交化，可以从即时沟通工具，或者说企业内部微信的建设作为切入点，同时在保障信息安全的前提下，融合企业内部办公应用和数据，从而为员工提供更为便捷的PC端+移动端社交化协作工具。消费级的社交工具从某种程度上看并不适用于大型企业内部办公应用，尤其是考虑到安全性、扩展性等平台的需求。因此，大型集团型企业在落实企业内部协同办公社交化过程中，要充分关注以下几个关键因素：支撑私有云模式部署，提供多租户服务；支持万人以上用户，支持分级管理；能够与业务深入融合，提升业务价值；支持开放式平台，支持第三方服务的接入；支持PC端与手机端同步；支持与外部单位的协作、沟通。

特征三：平台组件服务化

在传统信息化系统建设中，应用系统建设周期长，定制化程度高，并且通常平台和业务属于紧耦合，因此系统建成之后平台升级困难，迭代周期长，很难适应业务和技术的快速发展。而如果以云计算技术为基础，实现基础技术服务、核心业务服务的组件化和开发工具化，实现平台服务与业务应用功能分离，系统就能灵活适应业务的变化，简化平台层建设、开发、部署和运维的难度，缩短技术迭代周期，实现降本增效。

特征四：应用运营共享化

大型集团型企业的业务多元化已经非常明显，由此也带来各成员单位业务的差异化。与此同时，各成员单位的管理和信息化基础本身就存在差异。这些都加大了大型集团企业协同办公系统过程建设和运营管理的难度。大型集团企业的信息化管理部门通常面临以下问题：如何管理部署在同一平台的不同企业的应用模块？经过多年系统运行，如何统计、汇总应用系统中运行的所有应用？哪些应用具有复用价值，并且提炼共享给其他下属企业？哪些应用已经停止使用，需要关停并转？如何避免下属单位独立开发应用，导致同类应用重复建设？用户对哪些应用使用效果较为满意，能否对使用情况进行评价？

随着互联网技术的广泛应用，企业级软件开发的方式也在转变。尽管大型、复杂的软件系统依然存在，但企业级市场正在效仿消费级市场，更加简单、敏捷、模块化的企业应用备受青睐。同时，打造企业内部的应用共享平台，建设应用市场或应用商店，方便各个成员单位下载、使用、评价这些应用。

应用运营共享化以云计算技术为基础，充分共享企业已有的软件技术资源，以共享、社交的模式最大化企业的应用资源，打造企业协同办公的生态圈，为大型集团企业提供全新的协同办公建设、运营模式。

总而言之，互联网为企业信息化建设带来创新性的思维。如何充分发挥互联网的价值升级、完善协同办公系统，从而支撑智慧办公，需要企业信息化负责人认真思考，努力寻找可落地的结合点。