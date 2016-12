Invest in Sharjah在韩国和上海成功参加商务峰会

阿联酋沙迦2016年12月14日电 /美通社/ -- 在“Invest in Sharjah”参加两场关键峰会之后,沙迦成功地让亚洲远东地区的企业看到了更多的发展机会。作为沙迦外国直接投资办公室 (Sharjah FDI Office) 的一个计划,Invest in Sharjah 参加了在韩国和中国举行的活动,向这两个亚洲最为强大的经济体的商务人士介绍沙迦酋长国的卓越投资环境。

(图标:http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/445973LOGO)

(图片:http://mma.prnewswire.com/media/448851/Shurooq.jpg)

Invest in Sharjah 在12月4日至8日开展远东活动,着重宣传作为东西方之间理想枢纽的沙迦酋长国。活动议程上的重点是韩国和中国公民现在如何能够一抵达阿联酋就获得签证 -- 中韩人士获得阿联酋落地签是一项在今年9月公布的决定,旨在帮助加强阿联酋的旅游和商务活动。

在远东之行中,Invest in Sharjah 代表展示了投资者可以从沙迦那里获得的诸多好处,而且在战略上特别强调旅游休闲、医疗保健、运输物流、房地产与环境这四大关键部门。

Invest in Sharjah 远东之行的首站是首尔,重点列举了沙迦能够为考虑在该酋长国投资兴业的韩国企业家提供的一系列优势。Invest in Sharjah 重申,韩国已经成为阿联酋非常重要的一位贸易伙伴,2010年至2015年双边贸易额达到1227亿迪拉姆,其中有1158亿迪拉姆是阿联酋从韩国进口,另有56亿迪拉姆是由阿联酋向韩国出口。

在访问首尔之后,Invest in Sharjah 来到了上海,参加2016全球自由贸易和经济特区峰会,12月7日至8日,该峰会在全球人口最为稠密的城市之一上海举行。按购买力平价计算,中国已经是全球最大的经济体(依据国际货币基金组织 (IMF) 数据计算得出),而名为“Global Investment Strategies for a Going Global China”(把握中国全球化战略的时代契机)的活动让 Invest in Sharjah 的代表能够向中国的商务人士介绍沙迦。

Invest in Sharjah 前往首尔和上海是其在2016年进行的广泛海外商务推介之旅的最新组成部分,Invest in Sharjah 的代表此前还访问了英国、德国、意大利、美国和古巴。