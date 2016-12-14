妈妈口碑之选，2017年婴幼儿奶粉排行榜发布

南京2016年12月14日电 /美通社/ -- 婴幼儿奶粉，是除了母乳之外宝宝最为重要的口粮之一。可是新妈妈们对于奶粉，总有问不完的问题：哪款奶粉清淡不上火？哪款奶粉好吸收？哪款奶粉口碑最好……这么多的问题，经验妈妈都会为你解决。在刚刚结束的2016年育儿网橙品清单妈妈口碑之选中，十款婴幼儿奶粉获得票数最多荣耀上榜。



育儿网橙品清单妈妈口碑之选婴幼儿奶粉榜单揭晓

育儿网橙品清单妈妈口碑之选是母婴行业首个奉行“无电商、无水军、无干预、真实用户、真实口碑”的年度母婴产品评选。由100%真实妈妈推荐选出母婴用品好货，育儿网以媒体的身份在评选中保持客观中立。旨在让有经验的妈妈做出真实的口碑推荐，为母婴人群尤其是新手妈妈提供真实可靠的母婴用品消费指南。



2017年婴幼儿奶粉排行榜前三名产品

Top 1 Wyeth/惠氏S-26金装幼儿乐配方奶粉

Wyeth/惠氏 规格 900g

关键词：百年品牌、促进大脑发育、口感不错

妈妈评价：奶粉不是很甜，口味方面比较接近母乳，不上火而且价格很亲民。营养丰富，比较适合中国宝宝。

Top 2 Friso / 美素佳儿金装幼儿配方奶粉

Friso/美素佳儿 规格 900g

关键词：放心奶源、营养丰富、不上火

妈妈评价：荷兰奶源无污染，奶粉接近母乳，不上火不便秘，而且味道宝宝很喜欢。营养成分高，不易上火，易消化，而且没那么甜，一直给宝宝喝这个。

Top 3 Nutrilon/诺优能幼儿配方奶粉

Nutrilon/诺优能 规格 800g

关键词：荷兰进口、口味清淡、易冲泡

妈妈评价：诺优能奶粉是100%荷兰原装奶粉，奶源可靠，营养丰富，宝宝爱喝且不上火。价格也比有些国产的更亲民，值得推荐。

Top 4 Aptamil/爱他美幼儿配方奶粉

Aptamil/爱他美 规格 800g

关键词：德国原装进口、营养丰富、口味好

妈妈评价：爱他美奶粉很不错，比较接近母乳，能调节肠道，增强宝宝抵抗力。它的粉质细腻，溶解度高，含有丰富的营养成分，宝宝爱喝还不上火。

Top 5 illuma/启赋婴幼儿配方奶粉

illuma/启赋 规格 900g

关键词：爱尔兰进口、亲和人体配方、好吸收

妈妈评价：启赋婴幼儿配方奶粉，接近母乳，口感好，进口奶源，安全放心，奶质细腻，易溶解易吸收，冲泡不起坨，易消化，宝宝的最爱。

Top 6 Kabrita/佳贝艾特金装幼儿配方羊奶粉

Kabrita/佳贝艾特 规格 800g

关键词：荷兰进口、纯羊乳蛋白配方、不过敏

妈妈评价：佳贝艾特羊奶粉，不上火，不容易引起过敏，宝宝喝着更容易吸收，口味蛮好的，宝宝一直坚持喝后，大便规律正常，也一直健康成长。

Top 7 Mead Johnson/美赞臣A+荷兰版安儿宝幼儿配方奶粉

Mead Johnson/美赞臣 规格 850g

关键词：百年品牌、100%原装原罐、脑部发育

妈妈评价：美赞臣的这款奶粉口味非常好，很清淡，宝宝很喜爱。其中还特别添加了益生菌的成分，对宝宝的肠胃有着非常好的呵护。而且它所含有的DHA成分，可以促进宝宝大脑发育，这让妈妈很放心。

Top 8 伊利金领冠较大婴儿配方奶粉

伊利 规格 960g

关键词：中国母乳研究、营养丰富、不上火

妈妈评价：我家宝宝现在三个多月了，因母乳不足从出生起一直就喝的这款奶粉，不腹泻不便秘，一直是一天一次黄金便，谁见了都说你喂的宝宝真胖好可爱，我还会一直用下去，是一款值得为宝妈推荐的好产品。

Top 9 Abbott/雅培亲体™系列

Abbott/雅培 规格 900g

关键词：亲和体质、易冲泡、吸收好

妈妈评价：相对于其它牌子的奶粉来讲，雅培奶粉的营养成分是很不错的，很适合宝宝们喝。我的宝宝一直都在用这款奶粉，用了快一年了没有上火，冲调快，口感有点甜，气味不大，个人觉得混养的宝宝比较能接受。

Top 10 Ausnutria/澳优能力多氨基酸优化配方奶粉

Ausnutria/澳优 规格800g

关键词：荷兰进口、营养丰富、纯正奶香

妈妈评价：澳优能力多奶粉，口味清淡更加接近母乳，好消化易吸收，不容易上火，宝宝喝了身体棒棒的。它的粉质细腻，容易化开，而且含有多种人体所需要的氨基酸，是宝宝成长的助力。

更多2016年母婴好货清单，点击这里查看：http://act.ci123.com/pomp2016/?c=orange_list