Concur联手携程推出差旅及费用管理一体化平台

为中国企业提供全新优质的差旅管控体验

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 近日，SAP旗下全球差旅与费用管理市场领导者Concur宣布与中国领先的差旅管理公司携程商旅共同推出差旅及费用管理一体化平台。依托Concur在企业差旅與费用管理的丰富经验以及携程商旅强大的旅行预订资源，该一体化平台将帮助更多企业通过差旅管控提升效率，节省成本，打造全新优质的差旅管控体验。

随着中国经济的不断深化改革，许多中国企业积极进军海外市场，布局全球业务，中国企业在海外的商务差旅需求随之激增。与此同时，在中国经济新常态及“互联网+”浪潮的影响下，企业对差旅管控一体化的需求愈发强烈，为应对这一形势，未来差旅行业也将逐渐形成上下游企业共融生态圈。

自2015年8月，Concur宣布与携程商旅达成战略合作以来，双方积极共同开发两者系统的对接，该项目能完成从预订、申请、审批、报销到差旅报表分析的差旅和费用管理全流程。为了给企业提供全新优质的差旅管控体验，该差旅及费用管理一体化平台具备了以下显著特点：

成熟可靠：无须另行开发或调整系统。 这一平台是双方经验和最佳实践的结合 -- Concur在全球企业的差旅与费用管理上的丰富经验，以及携程商旅对中国用户习惯的了解，建立了一套高效、合规、便捷的成熟业务模式。基于以上优势，客户无需对平台另行开发或调整，便能快速实施。

这一平台是双方经验和最佳实践的结合 Concur在全球企业的差旅与费用管理上的丰富经验，以及携程商旅对中国用户习惯的了解，建立了一套高效、合规、便捷的成熟业务模式。基于以上优势，客户无需对平台另行开发或调整，便能快速实施。 智能高效：自动化流程提升差旅管控效率。 企业员工在携程商旅预订差旅行程，会自动在Concur系统生成差旅申请单，审批通过后，携程商旅将自动出票。该平台充分帮助企业员工和管理人员简化整个差旅和费用管理流程。

企业员工在携程商旅预订差旅行程，会自动在Concur系统生成差旅申请单，审批通过后，携程商旅将自动出票。该平台充分帮助企业员工和管理人员简化整个差旅和费用管理流程。 准确透明：监控差旅开支，有效加强费用管控。在Concur和携程商旅的帮助下，企业不仅能够监控已审批的支出，还能监控实际支出情况，获得更完整、更准确的数据分析，加强管控。Concur将会抓取报销中的异常情况，如出差前批准机票与出差后上报机票存在出入。在数据分析方面，平台生成的费用报告将囊括机票、酒店、火车票等，包括个人支付与公司账号支付。



Concur联手携程推出差旅及费用管理一体化平台

通过该差旅及费用管理一体化平台，Concur在业务流程自动化领域的丰富行业经验，将帮助携程商旅更好地将差旅预订服务与差旅政策执行、财务流程等无缝衔接，实现一站式服务。此外，Concur拥有丰厚的全球企业用户资源，携程商旅将通过Concur增强其国际知名度与影响力，并在企业费控方面引入更多国际经验，为其布局全球业务奠定基础。

而基于Concur和携程商旅庞大的企业用户群，该平台的推出将为双方的客户带来极大的便利和实惠，帮助客户在差旅管理和费控方面实现国际化的延展和补充。据悉，该平台目前主要的目标客户以互联网行业、制造业、中大型发展中或成熟企业为主，这些类型的企业用户对合规、高效、国际化、一体化的差旅和费用管理需求更为强烈。

携程商旅CEO方继勤表示：“作为大型差旅管理公司，携程商旅正在打破上下游界限，集合前后端生态链上的企业资源，共同帮助客户实现差旅管控一体化。携程商旅牵手Concur正是差旅生态圈上下游融合的有力尝试。依托我们携程商旅的强大旅游市场竞争力及Concur在费控方面的先进国际经验，双方打造的差旅与费用管理一体化平台，涵盖申请、预订、审批到报销的全部流程，将为企业提供全新的差旅管控体验。”

Concur大中华区董事总经理侯文泰表示：“现在，越来越多的中国企业走向世界，他们对商务出行的需求和差旅管控的要求也越来越高。Concur一直致力于用优异的差旅与费用管理解决方案帮助企业有效、合规地管控差旅费用，提升其员工商务差旅和费用报销的体验。凭借Concur与携程商旅双方的独特优势，此次推出的差旅与费用管理一体化平台，不仅会为中国企业带来优质的差旅管控体验，进一步满足企业全球化发展的需求，同时也将加速推动中国差旅管理行业的转型发展。”