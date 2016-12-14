皇家加勒比游轮特约之第12届国家旅业榜颁奖典礼北京站开幕

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 12 月12日，皇家加勒比游轮特约之第12届国家旅业榜颁奖典礼（北京站）盛大开幕。

本届评选共按目的地类、航空、酒店、会展公司、邮轮、OTA、旅行社七大类别，评选方法结合企业报名、微信投票和专家提名的统计方式，最终评选出这7大类别里的卓越企业和个人。

旅业传媒&榜中榜传媒总经理雷蕊女士在致辞中表示，“感谢业界同仁在2016年里对旅游传媒和榜中榜传媒的支持，从国家旅业榜、公园五号、旅业锐评论，到旅业网、旅业卫视、旅业早报、旅业口碑、旅业头条、《旅游榜中榜》杂志的媒体矩阵，从旅业路演、锐旅行峰会到旅业互联网大会，每个平台，每场活动都得到了业界的认同和支持。国家旅业榜为了表彰业界同仁所付出的努力和卓越成就，更是为了向我们这个伟大的时代致敬！”

本届颁奖礼创造性地在全国五个城市（上海、西安、重庆、北京、深圳）巡回举办，邀请华东区、华西区、西南区、华北区、华南区业者，对2016年各个区域的旅游业界精英和表现卓越的单位进行表彰，且在上海、北京两站颁发出全国性奖项和重量级人物奖项。其中，北京站颁奖盛典依据行业发展趋势创造性地设置了“国家旅业榜2016年度正能量” 大奖、 “国家旅业榜2016年度旅行社转型升级第一人”大奖，分别由神舟国旅集团门市公司总经理刘玉松、山西东方国际旅行社有限公司董事长常学峰获得，另外还有皇家加勒比游轮公司荣获“国家旅业榜2016年度最佳口碑游轮奖”。

非常值得一提的是，2013年，榜中榜传媒通过严格的程序，评选出年度最佳旅行社，并将之命名为“金牛奖”，致力于将之打造成为中国旅业最权威奖项。时隔3年，榜中榜传媒再度评选出金牛奖得主，通过对全国600余家旅行社总监级以上专业人士的调研，根据调研结果，最后A股上市公司凯撒旅游荣膺此项三年一度的大奖 -- 金牛奖·国家旅业榜2016年度最佳旅行社，可谓实至名归。