康尔发起四城联动七彩丝带爱心接力健康跑

康尔有爱 天下无癌

青岛2016年12月14日电 /美通社/ -- 2016年12月10日，冬月的岛城清晨气候宜人，空气清新，银色世纪健康产业园笼罩在一片轻松的氛围之中。“2016康尔有爱 天下无癌 -- 康尔七彩丝带爱心接力健康跑”开跑，正式开启了全国众多城市的健康之旅。



康尔有爱 天下无癌 -- 四城联动 康尔七彩丝带爱心接力健康跑

康尔有爱，天下无癌；公益行动，弘扬大爱

七彩丝带爱心接力健康跑活动是由中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会发起主办，青岛康尔生物工程有限公司承办的健康公益活动，旨在宣传推广“海洋+健康”全民行动，提升人们的健康意识；弘扬“康尔有爱天下无癌”的大爱精神，传播正能量；宣扬科学健身，让更多的人感受运动健身带来的乐趣。

12月10日，七彩丝带爱心接力健康跑在康尔总部正式启动，并持续深入神州大地，在全国各大城市同期开跑，如魅力岛城 -- 青岛、美丽港城 -- 烟台、龙口、浙江舟山等，将“康尔有爱天下无癌”的美好理念深入各地。

享受运动乐趣，远离癌症

刚过早上8点，银色世纪健康产业园已是人潮涌动，一些伙伴们已经开始做跑前热身，还有很多伙伴聚集在拍照区，摆出各种造型拍照留念。

本次活动集结了来自各地的康尔伙伴，号召大家从现在做起关爱健康，科学健身、感受运动的激情与快乐，表达了对健康生活的美好希冀。随着一声洪亮的起跑指令，伙伴们迈着矫健的步伐，迎着晨曦轻松开跑。大家肩扛着“康尔有爱，天下无癌”大旗，手持“七彩丝带 爱心接力 跑出健康 跑出美丽！”、“爱心接力 你我同行 拥抱海洋 缔造健康”等公益条幅，现场汇聚成了一片欢乐的海洋，将风景优美的园区衬托得更加热闹非凡。

在活动中，许多群众也加入了健康跑阵营，共享快乐里程。参加跑步的伙伴小张说，他虽然平时也经常跑步，但如此大规模跑步活动，他还是头一次参加。更多伙伴共同参与，也赋予了他更多坚持跑下去的动力。

每到达一站时，伙伴们都可以领取一根象征不同癌症的彩色丝带，共分七种颜色丝带 -- 赤橙黄绿青蓝紫，分别代表困扰人类的七种癌症，也象征着伙伴们宣传抗癌抑癌的美好理念。

立足海洋生物，传播健康理念，康尔一直不遗余力

调查显示，有三分之一的人认为，跑步是他们最喜爱的体育项目，也是最具亲和力的运动之一。在每站的“健康跑”活动中，都有很多人是第一次参加这么长距离的跑步。

随着全民健身上升为国家战略，“七彩丝带爱心接力健康跑”将不再仅仅是一个活动，而要成为一件健身盛事，一种全新的生活方式，传播科学的健康理念和方法。

作为海洋+健康全民行动的积极倡导者和践行者，康尔始终秉承独特的“海洋生态，自然健康”理念，积极响应国家蓝色经济战略，立足海洋生物产业，弘扬中华养生文化，致力于传播健康生活方式，造福人类健康。康尔将依托雄厚的科技团队力量，融合尖端的现代科学技术，利用先进的研发平台，发挥多年来在海洋生物健康产业领域的优势，为更多人提供优质的癌症基因检测服务，以及个性化健康管理方案。