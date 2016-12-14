普济与富华成立合资公司：联袂聚焦跨境文化相关的高成长行业

香港2016年12月14日电 /美通社/ -- 2016年12月14日，普济资本与富华国际集团在香港宣布成立普隆资本有限公司。借助双方合资平台，普济和富华将重点关注文化内容相关的中国高速增长的行业和战略投资机遇，聚焦领域包括文化关联的旅游地产、生活时尚及科技与消费。

富华是一家以北京为基地的全球性家族投资集团。2016胡润富豪榜发布,富华董事长陈丽华当选为中国女首富，此前她也曾连续10年以上荣获中国女富豪前五。她建造了中国第一家“国字头”私人博物馆—中国紫檀博物馆，精心打造了融合中华传统文化的紫檀王国。富华国际集团总裁赵勇表示：“富华拥有自主特色的文化相关产业平台，在中国市场稳步前行，并取得了一定的成绩。近几年在中国政府的号召与促进下，积极寻求海外投资及合作成为了富华战略发展的重要组成部分。富华与普济有着由来已久的互信友好关系，我们深知普济长期活跃于中国和国际市场，与境内外领先企业和富豪家族保持着深厚的战略合作关系且在聚焦领域的人脉及项目资源丰富。通过携手普济设立合资公司，为富华在全球及中国更好地寻找投资机会和创造市场价值迈出了关键性的一步。”

“我们很荣幸能与富华密切合作。长久以来，富华不仅拥有中国商业地产旗舰品牌和雄厚实力，同时在北京拥有深厚的人脉和产业资源优势。此外，数十年来富华集团一直致力于传承和发扬中华民族的传统文化，其自主设立的紫檀博物馆也成为了中国对外开放和文化交流的重要平台。富华这些得天独厚的优势，可为普济开展业务特别是在北京提供丰富的资源支持。”普济资本投资总监司徒德提到：“普济资本长期活跃于中西方传媒娱乐文化市场，为东西方文化的传播交流和跨境合作提供途径和资源。成立这家合资企业正是为了完美把握和推动文化关联的旅游地产、生活时尚及科技与消费等高成长行业在境内外飞速发展的契机。”