助力深港通 富途证券用互联网技术领衔安全交易

深圳2016年12月14日电 /美通社/ -- 作为境外互联网券商领导者，富途证券一直在做信息安全体系的建设，并于近期推出了设备锁和token，增强登录和交易两侧的安全保障。

随着深港通的开闸，各路嗅觉灵敏的资金正加速布局。深港通运行一周多以来，整体来看，深港通首周呈现“北热南冷”的局面。内地投资者更多关注A+H股。从港交所披露的数据来看，比亚迪、金风科技、中兴通讯等新纳入港股通投资范围的A+H两地上市公司成为“吸金”主力。由于港股仍处于价值洼地，不少投资者希望借深港通的机会，分享港股潜在红利。

在投资热情高涨的同时，安全风险意识不容忽视。一方面，股市瞬息万变，交易的稳定性事关投资者资金安全，而港股资金涌入必然推升交易量，成为稳定性的新考验。

另一方面，股民可能遇到账户被盗的风险。此前有香港媒体报道，一位香港股民在某券商的证券账户，疑被黑客盗用购买“仙股”，遭受损失约200万港元，而今年香港多家老牌银行及其券商已发生多起未经授权的股票交易。

在网络环境复杂的今天，个人隐私和数据泄露，越来越成为令人头疼的问题。作为国内最大的港美股互联网券商，富途把先进的互联网安全技术引入证券交易过程，构筑神盾级安全体系。其首推业内领先的场景化安全方案，根据用户可能遇到的不同安全场景进行设计，采用设备锁、交易密码、富途令牌三项技术形成的多重防盗门，一层层保障用户资金及交易安全。

为了避免密码泄露或被盗的风险，富途推出了设备锁。当用户在非经常使用的设备登录时，需要验证预留的手机号码，才能成功登陆。交易密码是对账户交易的二次确认，确保即使用户的手机等已登录设备落在他人手里，对方也无法动用股票或资金。此外，还可能存在一个极端情况 -- 交易密码泄漏。富途令牌则是对交易密码的再补充，每隔30秒随机生成的动态密码，形成对账户交易的再次认证。

除了用户直接感知的安全特性，其实在背后，富途做了大量的工作，保障用户看不见的信息安全。以技术见长的富途，采用顶级互联网公司的安保措施，从内部进行严格的权限控制，利用安全域、全程凭据以及严格内控等手段，从根本上，保障资金和交易安全。

在内部，富途专门设立安全域，好比保险箱，用户的核心数据被安全存放，与外部网络完全隔离，并通过独立统一的安全接口访问，严格控制读写权限。此外，富途还实现了全程凭据，用户每一次对核心数据的访问，都会进行快速身份校验，做到层层把关。对于用户身份证号码、手机号等最敏感的数据，不提供业务访问接口，此类数据也不出安全域。就算是富途内部，只有持牌人士可看，且员工操作记录有存档，以便第一时间追查漏洞。

富途证券在交易安全领域的努力，源于对技术细节的执着。其创始人李华曾率领原腾讯技术团队，用三年时间只做一件事，就是投入底层交易系统的自主研发，从每一个细节保护用户资金及交易安全。此外，香港证监会认可的持牌法团的资质，也给了投资者更多信赖。此次，趁着深港通开通，富途更是希望用安全可信的证券投资服务，助力投资者可靠地完成每一笔交易，掘金港股红利。