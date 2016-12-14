林志玲2017将正式出任太阳雨全球首席品牌官

连云港2016年12月14日电 /美通社/ -- 12月12日，林志玲惊艳亮相太阳雨集团 i+ 战略发布会，并联手太阳雨集团正式宣布双方将在品牌代言人合约期满后，再启新的战略合作。2017年1月1日起，林志玲将正式出任“太阳雨集团全球首席品牌官”，深度参与太阳雨产品的体验、设计与品牌推广，向全球更人及家庭推广太阳雨的生态科技、生态产品和生态理念。



林志玲成为太阳雨集团全球首席品牌官



媒体见面会



媒体见面会

林志玲接受国内主流媒体现场采访时表示：“从最初结识到现在，太阳雨最触动我的就是以‘阳光、空气、水’的理念钻研科技和技术打造产品，构建了一个“阳光更灿烂，空气更清新，水更洁净”的绿色生态生活。2017年，希望我和太阳雨的再次合作，能够给大家带去更多的惊喜。”

从2015年首次出任太阳雨品牌形象代言人开始，AQUATECH CHINA上海国际水展、《花样姐姐2》中的南美、南极之旅……林志玲与太阳雨的CP感持续升温。据新浪微博数据分析显示，太阳雨是目前林志玲众多代言品牌中，唯一一家与林志玲强关联的企业。

2016年，因出演《花样姐姐》、《我的新衣》等多档当红娱乐节目，林志玲人气再度飙升。在《花样姐姐》节目中，林志玲多次大赞太阳雨产品：用太阳雨净水机解救挑夫气泡水的尴尬、向大眼仔展示太阳能背包为手机充电的神器功能等，太阳雨净水机、太阳雨太阳能一度成为热搜榜最热话题，林志玲也被网友冠以“年度最佳代言人”。

2015年 AQUATECH CHINA 上海国际水展期间，林志玲为太阳雨站台，并现场推介太阳雨净水机首发新品。30分钟完全脱稿解说产品，透露的是林志玲对产品本身的熟知和双方合作关系的紧密。“太阳雨，如阳光般温暖，如空气般存在，如水一般纯净透彻，非常高兴我们走到了一起。”这是林志玲对太阳雨的感受。

除了商业上的合作，太阳雨与林志玲在公益上也是相伴而行。2015年的四川大凉山麻觉窝社小学和2016年的云南九条沟小学，都是“志玲姊姊之家”在大陆捐建的校舍。应林志玲之邀，太阳雨分别为这两所偏远学校提供整套太阳能热水系统和净水系统，为全校师生提供便捷热水和健康饮水。据此次 i+ 战略的公益发布，今后，双方将继续深入贫困山区，携手将温暖和爱心带到更多的地方。

两年相识，白驹过隙。2017年，林志玲将以“太阳雨集团全球首席品牌官”的全新身份，与太阳雨共同开启一段新的旅程，将太阳雨“阳光、空气、水”的生态科技及产品，将“用更少的能源消耗，创造更加舒适的生活”的生态理念，传递给更多的人，与地球家园共鸣。