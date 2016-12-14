太阳雨集团i+战略发布 18岁成人礼华丽“蜕变”

连云港2016年12月14日电 /美通社/ -- 12月12日，2017太阳雨集团年会暨i+战略发布会在太阳雨连云港总部基地圆满落幕，中新社、美通社、新浪微博、今日头条等100余家主流媒体，3000多名太阳雨全国优秀代理商、各界嘉宾，应邀共同见证太阳雨18岁成人礼的华丽“蜕变”。



林志玲成为太阳雨集团全球首席品牌官

太阳雨此次年会暨i+战略发布会以“i+蜕变 创见未来”为主题，围绕生态理念、生态技术、生态公益三大核心，全面解读太阳雨面向2017及未来几年的战略诉求。生态文明之家，将是太阳雨结合自身行业优势、技术优势和用户消费升级需求给出的答案。籍此，太阳雨全新开启下一个十八年的进击序幕。

i+战略首发 太阳雨生态版图初现

i+战略是太阳雨创建十八年的首次蜕变，也是太阳雨集团董事长徐新建对企业“一横一纵”蓝图的详尽解读。i源自Sunrain中的i。i是太阳雨品牌的基因，代表太阳能光热的创业原点，+是基于自身新能源属性的升级，拓展为阳光、空气、水的生态布局。

在此次发布会上，太阳雨集团总裁陈荣华首次发布i+战略：生态理念、生态技术、生态公益，并表示：生态才是最大的公益。

阳光、空气、水是人类天然的宝藏，太阳雨的生态理念就是以阳光、空气、水三大生态能源利用为核心，通过新能源生态技术，为更多的建筑和家庭免费供电、供暖、供热水，结合新风系统、余热回收系统、雨水回收净化系统等生态科技，让生活真正回归到零能耗、零排放、可持续的状态。

同时，推广生态公益理念，呼吁全员从每一个细小的事情开始，保护地球生态环境。向能源供应困难、生活设施匮乏地区的人们，提供新能源热水、采暖、净水等系统设备，平等共享生态可持续的健康生活。

2017新品发布 阳光·空气·水全系统解决方案

十年前，太阳雨发明了保热墙和南极管，解决太阳能吸热、保热两大难题；如今，太阳雨再次刷新新四大发明：无电大瀑布技术，解决水压小、水流小、忽冷忽热的问题，第一次从关注产品本身的质量转向关注用户的洗浴体验，标志着太阳能光热行业用户体验时代的开始；虹吸热管技术，解决太阳能热水系统水量不够用的问题；双舱秒热技术，解决太阳能在阴雨天、雾霾天不好用的问题；管道排空技术，真正解决太阳能冬天也好用的技术难题。

空气能不再是单一的热水系统，而是集热水、采暖、制冷为一体的热能系统，空气能采暖将成为缓解北方冬季采暖造成严重雾霾的最佳选择。为克服北方的低温环境，太阳雨突破性地解决了超低温运行的难题，实现空气能采暖在零下25摄氏度条件下仍能高效、稳定地运行。

据中怡康2016年数据统计显示，目前中国净水产品技术痛点，废水率排在第一位。为此，太阳雨净水机正式对外发布不废水专利技术，全球首创不废水反渗透净水机 -- 智尚同步发布。作为太阳雨全球大家庭成员之一，美国TOPPER公司CEO Tim Beal及其父亲，倾40多年的心血，最终成功研发出世界领先的新一代无电无泵RO净水技术。太阳雨净水机此次技术及新品的发布，将引领零能耗净水国际新标准。

公益升级 太阳雨公益+计划全面启动

热水、采暖和净水，这是人们日常生活中不可或缺的基本供给。但在全球很多贫困地区，这些最基础的生活条件都难以达到。为此，太阳雨利用阳光、空气、水三大生态领域的技术优势，帮助弱势群体改善生活条件。从08年援助汶川地震，到2012年寻找最美乡村教师，从与韩红老师一路同行的援蒙、援疆爱心公益活动，到与志玲姐姐共同参与的四川、云南小学的公益捐赠，以及持续6年援助西藏盲童等等，太阳雨通过“阳光浴室”、“暖房子”、“妈妈净水”等可持续公益项目，通过洁净、健康的生活热水、生活采暖和生活净水，融化冰冷，守护温暖。

在发布会现场，太阳雨正式启动“太阳雨公益+”计划。在原有公益项目的基础上，太阳雨公益慈善基金将联合志玲姊姊慈善基金会、韩红爱心慈善基金会等不同领域、不同行业、不同文化、不同意识形态的组织资源，以公益+连接更多的社会力量，带动更多的人，参与到公益活动之中，共同把公益事业做大、做强，让人类赖以生存的这个世界变得更加美好。

战略伙伴 打造共赢互利生态圈

随着“小雨e家”互联网生态系统的发布，太阳雨通过企业平台化、厂商一体化、员工创客化，以一体三端智能服务平台，实现用户、企业、代理商的交互连接，打造一个多主体共赢互利的生态圈。

用更少的能源消耗，创造更加舒适的生活，积极拥抱变化。“i+蜕变创见未来”，昭示的是太阳雨以生态科技进击更加宏伟事业版图的荣耀与梦想。