千里走，不单骑 — 【益路童行】中最无声的脚步

上海2016年12月14日电 /美通社/ --

1550公里，有多长呢？

400米的标准操场，每天跑10圈，跑1年零25天。

20公里的半程马拉松，每天跑一次，跑2个月零5天。

200公里环杭州千岛湖，每日骑行一圈，骑7天零18小时。

生物圈内人称“佩爷”的这位，在今年的10月下旬，从上海出发，途径南京、合肥、信阳直至陕西安康。用自己的双脚，踏出2个月的旅程。他的徒步计划发起后，“公益”内核吸引了生命科学领域上至公司老总、下至启蒙孩童的脚步。【益路童行】与希望工程合作，将徒步所获善款（截止发稿止已达88.5万元）捐助给沿途的5所小学，用于配备及改善基础的教学设施。

徒步和公益，早已是“跨界”的旧例。让埋首于超净台的科研工作者们，脱掉白大褂，走出细胞房，也逐渐流行了起来。刘佩此次的发起，却是完全抹去了他个人“上海百赛生物技术有限公司董事长”的身份，以【益路童行】这个公益组织的名义，用一声声踩过黄泥巴、踏过沥青路的脚步，唤起了这个行业聚成一把火的社会公益心。

于是，越来越多的生物科技公司、生物医药人员加入徒步队伍。圈外当然有不少耳闻。只是公益行为从来低调，于是那最无声的脚印如落雪寻梅，愈发引得人为暗香来。

10月20日，【益路童行】在上海市闵行区启动，10月28 日，【益路童行】官方网站上线，将公益活动初步计划、与希望工程及5所小学的沟通函件、报名入口悉数展示。11月30日，官方网站改版，全面更新【益路童行】的思想框架和内容素材，优化页面视觉和参与操作。同时配合徒步进程，邀请到业内顶尖的新媒体平台及沿途当地的电视和平面媒体，在2个月的徒步行程中，进行持续而深入的报道。

这些隐形的支持，这个无声的脚印都来自于它 -- 一家致力于生命科学领域的新媒体平台 -- 生物360。出于对于佩爷的敬意及社会公益的关切，生物360的技术、设计及市场团队为【益路童行】的线上推介做出了最低调的努力。除了个人捐款，他们捐出了自己的工时、专业技能、行业经验和外部人脉，为【益路童行】竭尽全力。这一切，最终成为了“佩爷”身后最无声但也最有回响的脚步。

所以可叹，“佩爷”的千里之路，虽多是独行，可并不孤独。但在生命科学领域，路漫漫其修远兮，一人上下而求索。偶有同行环顾的热闹，更多的是深耕于一尺paper的艰辛。这一场与时间的赛跑，科研者工作者们能够通过一个全效的新媒体平台，获得更高效更精准的助力，就如同当下的千里之行，不再单骑。

从最无声的脚步，到最务实的平台，生物360愿与行业开拓者们同行。

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